Dötlingerin gründet zweite Hufbearbeitungsschule nach F-Balance-Methode in Deutschland

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Yvonne Lulley (r.) zeigt einer Teilnehmerin bei ihrer Prüfungsabnahme ihre erlernten Praktiken. © anz

„Ohne Huf kein Pferd“ – dieses Motto hat sich Yvonne Lulley aus Dötlingen zu Herzen genommen. Sie hat kürzlich ihren Master in der Hufbearbeitungsmethode F-Balance erfolgreich abgeschlossen und will nun anderen dabei helfen, ihr Pferd gesund zu halten.

Dötlingen – Yvonne Lulley hat es sich vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, Hunde und Pferde als Tierheilpraktikerin zu behandeln. Vor einer Woche hat sie ihre Master-Ausbildung zur Hufbearbeiterin nach der sogenannten F-Balance-Methode mit einer Prüfung auf ihrem Hof abgeschlossen und im gleichen Zug eine Hufbearbeitungsschule auf ihrem Gelände am Rittrumer Kirchweg 9 in Dötlingen eröffnet. „Durch die Arbeit als Tierheilpraktikerin konnte ich den Pferden bei gesundheitlichen und körperlichen Problemen helfen. Oft kommen die Probleme aber wieder, weil das Fundament, also die Hufe, nicht in ihrer individuellen Balance stehen und somit nicht optimal für das Pferd sind“, begründet Lulley ihre Entscheidung zur F-Balance-Ausbildung..

Was bedeutet F-Balance?

Doch was bedeutet F-Balance? „Es geht dabei darum, den Huf des Pferdes wieder in seine individuelle, natürliche Balance zu bringen“, sagt Lulley. Das gelinge zum Beispiel, indem am Huf etwas weggenommen werde, was zu viel gewachsen ist oder ein beschädigter Huf wieder in den natürlichen Zustand gebracht werde. „Man kann es sich wie bei einem Haus vorstellen. Wird es auf schiefem Fundament gebaut, wird auch das Dach immer wieder schief sein. So ist es beim Huf auch. Sind sie nicht ausbalanciert, hat das Tier Probleme. Wir sagen da gerne: ,Ohne Huf kein Pferd‘“, erklärt die Dötlingerin mit einem Schmunzeln.

Muss ein Pferd zum Beispiel durch eine falsche Satteleinstellung immer wieder Muskelgruppen anspannen, könne es zu einer ungleichmäßigen Körperhaltung kommen. „Da können sich dann die Hufe ablaufen“, so Lulley. Wenn sie nicht mehr richtig arbeiten, werde man aus dieser problematischen Spirale nicht mehr rauskommen.

Stolz präsentiert Yvonne Lulley ihr Master-Zertifikat für die abgeschlossene F-Balance-Ausbildung. © vorwerk

Die Hufbearbeitungsschule (nach F-Balance-Konzept) von Lulley ist erst die zweite dieser Art in Deutschland, wie die Dötlingerin berichtet. „Da hier im Oldenburger Land viele Leute ein Pferd haben, ist die Schule für einige sicher interessant. Sie wollen ja, dass es ihrem Pferd gesundheitlich gut geht“, sagt sie.

Im Sommer sollen die Schulungen bei Lulley in Dötlingen starten.

Wie genau ihr Konzept mit der Schule aussehen wird, weiß Lulley noch nicht. „Das ist ja gerade erst neu. Wahrscheinlich geht es im Sommer los.“ Der Plan sei, etwa vierteljährlich Kurse auf ihrem Hof anzubieten. Vorher müssten die Teilnehmer im Internet eine Theorie-Schulung (Infos unter www.f-balance.com) absolvieren und diese mit einer Prüfung erfolgreich abschließen. Danach gehe es in eine weitere kurze Theorie-Wiederholung bei Lulley, bis die Praxis-Schulung auf ihrem Hof ansteht.

Die Dötlingerin kam durch Internet-Recherche auf das F-Balance-Konzept. Der Argentinier Daniel Anz ist der Gründer des Konzepts und bietet weltweit Schulungen an. Bei einem seiner Kurse absolvierte Lulley in Thüringen ihre Ausbildung, die sie vor wenigen Tagen bei einer Prüfung unter Beobachtung von Anz mit dem Master-Zertifikat abschloss. „Daniel ist ein Mensch, der seine Methode unbedingt in die Welt tragen möchte und jemand, mit dem man sich gut austauschen kann“, schwärmt Lulley. Er selbst erzähle immer wieder, dass die F-Balance-Methode noch lange nicht zu Ende entwickelt sei und er von jedem Pferd etwas Neues lernen würde.

Zu den Schulungen bei Lulley am Rittrumer Weg sei jeder eingeladen, „der sich dafür interessiert“, betont sie. „Das kann ein Hufschmied sein, der sich weiterbilden will oder auch ein Pferdehalter, der die Methode lernen möchte, um selbst Hand anzulegen.“

Informationen Wer sich Infos zum Unterricht einholen möchte, kann sich bei Lulley unter der Telefonnummer 0177/6329344 melden oder per E-Mail an yvonne@lulley.de melden.