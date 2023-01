Dötlinger Steintrio mit heilender Wirkung?

Von: Leif Rullhusen

Seit knapp 15 Jahren stehen die Findlinge aus Schleswig-Holstein in Dötlingen. © Rullhusen, Leif

Auf eine ungewöhnliche Geschichte über drei Findlinge im Dötlinger Ortskern stieß der Heimatforscher Dirk Faß in einem zwanzig Jahre alten Artikel unserer Zeitung.

Dötlingen - Etwas unscheinbar und wie zufällig angeordnet stehen drei massive Findlinge auf einer Rasenfläche im Dötlinger Ortskern. Sie wurden aber aus einem ganz bestimmten Grund genau dort platziert. Die in einem Dreieck angeordneten Felsbrocken am Dorfring nahe der Einmündung zum Rittrumer Kirchweg stammen aus Schleswig-Holstein und sollen das Wohlbefinden der Menschen in dem Künstlerdorf steigern. Vor knapp 20 Jahren ließ der im Jahr 2010 verstorbene Aschenstedter Wünschelrutengänger Horst Poppe die Steine wohl aufstellen.

„Erdheilung“ gegen den gestörten Fluss der Lebensadern

Auf diese ungewöhnliche Geschichte stieß der Heimatforscher Dirk Faß aus Sage-Haast in einem Artikel aus der Wildeshauser Zeitung vom 24. September 2003 bei Recherchen zu einem neuen Buch. Zu diesem Zeitpunkt standen sie bereits auf der Grünfläche. Poppe erklärte damals in dem Bericht, dass es sich bei der Aktion um eine „Erdheilung“ handeln würde. Ähnlich wie Arterien und Venen in menschlichen Körpern sei die Erde von Lebensadern durchzogen. An der betreffenden Stelle sei dieser Fluss gestört gewesen. Eine solche Disharmonie würde das Wohlbefinden der Menschen beeinträchtigen. Poppe war sich sicher, dass diese Störung sogar überdie Gemeinde hinaus spürbar gewesen sei.



Erdstrahlenzentrum in Dötlingen

Schon lange habe er an einer Kartierung dieser Adern für den norddeutschen Raum gearbeitet. Dabei habe sich gezeigt, dass die Erdstrahlen von der Nordsee in Richtung Dötlingen ziehen würden. An der Stelle, wo er die Findlinge nach Wünschelrutengängen platzierte, hatte sich nach Poppes Meinung ein Erdstrahlenzentrum befunden, das die Findlinge zerstreuen.



Klara Poppe, die Witwe des Wünschelrutengängers, kann sich nicht mehr daran erinnern, wann genau die Steine in Dötlingen aufgestellt wurden. Auch über die Aktion selbst könne sie nichts sagen. „Mit diesen Dingen hat sich damals ausschließlich mein Mann beschäftigt“, erklärt sie gegenüber unserer Zeitung.



Findlinge in einer Kiesgrube in Schleswig-Holstein entdeckt

Dierk Garms aus Aschenstedt kann diesbezüglich ebenfalls nicht weiterhelfen, obwohl er an dem Projekt beteiligt war. Der Baustoffhändler hatte die Findlinge damals in einer Kiesgrube in Schleswig-Holstein entdeckt und sie nach Dötlingen gebracht. „Die Findlinge waren so groß, dass wir sie gerade noch mit einem Lastwagen transportieren konnten“, berichtet Garms. Er hatte damals häufiger mit seiner Familie in der Region Urlaub gemacht und war so auf die Steine gestoßen. „Horst Poppe sagte, dass er große Steine brauche, und ich habe ihm welche besorgt“, berichtet Garms. Er selbst habe sich ansonsten nie weiter mit Themen wie Erdheilung beschäftigt. „Er hatte damals zahlreiche Zeichnungen darüber, wo die Strahlen herkamen und wie sie sich in Dötlingen verteilen.“



Schnell in Vergessenheit geraten

Nach dem Aufstellen gerieten die Felsbrocken schnell in Vergessenheit. Hinweise darüber, dass sie sich in irgendeiner Form auf das Wohlbefinden der Einwohner ausgewirkt haben, gibt es nicht. Auch nicht darüber, warum sie in einem Dreieck angeordnet wurden und was das in einen der Steine eingelassene kreisförmige Symbol bedeutet.



Wer weitere Informationen rund um das Aufstellen der Findlinge hat, kann sich gerne mit der Redaktion unter Tel. 04431/9891153 in Verbindung setzen.



Dieses Symbol befindet sich auf einem der Steine. © Rullhusen, Leif