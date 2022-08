Dötlinger schleudert bei Regen in der Kurve gegen Transporter

Von: Dierk Rohdenburg

© dpa

Landkreis – Drei Unfälle mit Blechschäden musste die Polizei aus Wildeshausen am Freitag innerhalb von rund sechs Stunden aufnehmen.

Gegen 6.10 Uhr war ein 23-jähriger Mann aus Hatten auf dem Ossendamm in Hatten mit einem Ford Transporter unterwegs. Er geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Es folgte eine Kollision mit einem Baum. Schließlich blieb der Transporter auf einem Maisfeld stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

In der Kurve gegen Transporter geschleudert

Glück im Unglück hatte gegen 9 Uhr ein 61-jähriger Mann aus Dötlingen. Er war mit seinem Renault auf dem Heideweg in Richtung Wildeshausen unterwegs. Ausgangs einer Kurve kam der Mann auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden VW-Transporter zusammen. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 9.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten Abschleppunternehmen sie bergen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Radfahrer übersehen

Gegen 12:25 Uhr ereignete sich auf der Delmenhorster Landstraße in Harpstedt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Mann aus Wildeshausen beabsichtigte vom Horstedter Weg nach rechts auf die Delmenhorster Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 70-jährigen Radfahrer. Bei der Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt, es entstand geringer Sachschaden.

Betrunkener hält Autos an

Ein offenbar betrunkener Mann soll am Donnerstag gegen 22 Uhr auf der Wildeshauser Straße in Ahlhorn mehrere Autos angehalten haben. Das meldeten Zeugen der Polizei, die daraufhin ausrückte. „Die Beamten überraschten den Mann beim Verteilen von sogenannten Kopfnüssen gegen Schaufensterscheiben“, heißt es im Einsatzbericht. Der Unbekannte habe falsche Angaben zu seiner Person gemacht und sei nicht mit der Durchführung eines Alkoholtests einverstanden gewesen. Die Beamten brachten ihn zunächst zu seiner angeblichen Wohnanschrift, die sich während der Anfahrt aber ebenfalls als falsch herausstellte. Für die Identitätsfeststellung musste der Mann mit zur Dienststelle nach Wildeshausen genommen werden. Dort konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 25-Jährigen aus Visbek handelt. Mit einem Taxi trat er die Heimreise an. Wegen der falschen Angaben muss der 25-Jährige ein Bußgeld zahlen. Zudem werden ihm die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt.

