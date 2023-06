Dötlinger Scheunenkino: Filmerlebnis in besonderer Atmosphäre

Von: Leif Rullhusen

Gemeinsame Vorfreude auf schöne Abende und tolle Filme (v.l.): Michael Garms, Gerti Essing, Olaf Schachtschneider, Gudrun Schnier, Gerd Battermann, Lasse Garms (vorne stehend), Brigitte Becker und Gerold Schnier. © Leif Rullhusen

Am 5. Juli startet die Filmabende in Scheunen, Dielen und Hallen.

Klattenhof – Einzigartiges Ambiente, außergewöhnliche Veranstaltungsorte und ausgewählte Filme: Das Dötlinger Scheunenkino bietet ein ganz spezielles Filmerlebnis in Scheunen, Dielen, Hallen und zum Abschluss in der St.-Firminus-Kirche. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie dürfen sich die Besucher jetzt wieder auf ein vollständiges Angebot mit insgesamt neun Filmen bis zum Jahresende freuen.

Start in der Scheune der Familie Garms in Iserloy

Am Montagabend stellte das Veranstalterteam um Olaf Schachtschneider zunächst das Sommerprogramm vor. Los geht es in gewohnter Form am Mittwoch, 5. Juli. In der Scheune der Familie Garms in Iserloy hebt sich der Vorhang um 20.30 Uhr für eine deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst. Bereits eine Stunde zuvor können sich die Besucher mit Bratwurst und kühlen Getränken auf den Streifen einstimmen. „Dieses Vorprogramm sollte man bei keiner unserer Veranstaltungen verpassen. Das ist jedes Mal genauso schön wie die anschließenden Filme“, rät Schachtschneider.

Danach gibt es erstmals in der Geschichte des Scheunenkinos eine zweiwöchige Pause bis zum nächsten Film. „Das ließ sich leider nicht anders organisieren“, entschuldigt Schachtschneider die Unregelmäßigkeit. Das „Mobile Kino Niedersachsen“, mit dem die Dötlinger zusammenarbeiten, habe derzeit Personalprobleme. Aus diesem Grund sollten die Karten nach Möglichkeit auch ausschließlich per E-Mail an info@schachtschneider.com vorbestellt werden. Und sie sollten spätestens zwei Tage vor der Aufführung im Pflanzenhof Schachtschneider abgeholt werden.

Auch auf Plattdeutsch

Weiter geht die Reihe am Mittwoch, 19. Juli, in der Halle des Pflanzenhofes in Aschenstedt. Der Gastgeber wird den Grill anheizen und unter anderem Bier vom Fass anbieten. Auf der Leinwand erwartet die Gäste anschließend ein amerikanisches Wohlfühl-Roadmovie, verspricht Schachtschneider.

Am darauffolgenden Mittwoch, 26. Juli, ist das Scheunenkino bei der Familie von Gerold Schnier in Klattenhof zu Gast. Selbstverständlich hat der Plattdeutschbeauftragte des Landkreises einen Film in Platt ausgewählt. Für alle, die der Sprache nicht mächtig sind, gibt es Untertitel.

Erstmals auch am Donnerstag

Danach macht das Programm erneut eine Pause. Zudem sind die beiden folgenden Aufführungen auf der Diele von Brigitte Becker und Gerd Battermann in Geveshausen nicht wie gewohnt an einem Mittwoch, sondern an einem Donnerstag. Am 17. August wird zunächst ein deutscher Streifen über Freundschaft gezeigt, der auf einer wahren Geschichte basiert. Eine Woche darauf läuft dort eine schwedische Komödie.

Über das Herbst- und Winterprogramm wollen die Organisatoren noch nichts verraten. Nur so viel: „Es wird einen neuen Veranstaltungsort geben“, macht Schachtschneider neugierig. Für das Sommerkino hat der Vorverkauf übrigens bereits begonnen. Und das überaus erfolgreich: „Schon am ersten Tag sind 250 Karten weggegangen. Wer sich welche sichern möchte, sollte deshalb nicht lange warten“, berichtet Schachtschneider.

Wie in den vergangenen Jahren beginnen sämtliche Veranstaltungen um 19.30 Uhr. Die Filme fangen jeweils um 20.30 Uhr an. Alle weiteren Informationen finden Interessierte im Internet unter www.scheunenkino.de/2023.