Dötlinger sauer: Teures Holz gestohlen und Briefkasten gesprengt

+ © Maren hustedt Karl Heinrich Möllmann zeigt den gesprengten Briefkasten. © Maren hustedt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierk Rohdenburg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vandalismus und Diebstähle beklagt ein Anwohner auf seinem Privatgrundstück in Voßberg

VOSSBERG – Karl Heinrich Möllmann, Anwohner des Weges „Zum Hubertus“, in Dötlingen-Voßberg ist entsetzt über Vandalismus und Diebstähle auf seinem Privatgelände. Nicht nur, dass auf seiner Obstwiese in Dötlingen in den vergangenen Jahren immer wieder Eingangstore und Elektroanlagen entwendet wurden – am 2. März drangen unbekannte Täter auf sein Wohngrundstück vor und stahlen mehrere bis zu 1,50 Meter lange Eichenhölzer, die für den Fachwerkbau verwendet werden können. „Die habe ich dort gelagert, um sie später zu verkaufen“, berichtet der 83-jährige Voßberger.

Die Balken mit einem Durchmesser von 13 mal 17 Zentimeter müssen aufwendig abtransportiert worden sein, da sie ziemlich schwer sind. Möllmann hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Wert der Hölzer liegt seinen Angaben zufolge bei rund 2.000 Euro.

In der Nacht wurde der Briefkasten in die Luft gesprengt

Doch bereits am vergangenen Donnerstag musste der Rentner erneut die Polizei rufen. „Ich habe in der Nacht einen Knall gehört“, berichtete er. Er sei gegen 23.30 Uhr sogar nach draußen gegangen, um nachzuschauen. Da habe er aber nichts Auffälliges bemerkt. „Wegen der nahen Autobahn haben wir hier ohnehin öfter mal Lärm“, erklärt er, dass er nicht weiter nachgeforscht hat. Am nächsten Tag allerdings bemerkte Möllmann, dass ihm Unbekannte den Briefkasten gesprengt hatten. Die Klappe war meterweit geflogen, richtete aber glücklicherweise keinen Schaden an.

Der Voßberger erstattete Anzeige bei der Polizei. Die allerdings konnte auch nur den Sachverhalt aufnehmen und dürfte bald die Ermittlungen einstellen.

„Wer macht so etwas und warum?“, fragt sich Möllmann. Einen Grund, wieso es gerade ihn im ansonsten beschaulichen Voßberg in kurzer Zeit gleich zweimal getroffen hat, kann er nicht nennen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 melden.