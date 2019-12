Dötlinger lieben ihr Scheunenkino

150 Menschen besuchten die Weihnachtsvorführung

+ Ausverkauft waren die Karten für die Weihnachtsvorführung auf dem Hof Schweers bereits mehrere Wochen vor dem Termin. Foto: Rinne

Ostrittrum – Der letzte Film des Dötlinger Scheunenkino-Jahres war – wie alle anderen Vorführungen in 2019 – ausverkauft. „Ich mochte die letzten Tage gar nicht mehr ans Telefon gehen. Seit vier Wochen gibt es keine Karten mehr. Wir hätten 400 Tickets verkaufen können“, berichtete Organisator Olaf Schachtschneider am Montagabend auf dem Hof Schweers in Ostrittrum. Am Ende hatten es 150 Besucher geschafft, einen Platz in der Scheune zu ergattern. Und die brauchten nicht lange, um auf Kinotemperatur zu kommen. Familie Grashorn hatte den Hof weihnachtlich-festlich dekoriert. Das alte Fachwerkgebälk schimmerte im Glanz etlicher Lichterketten. Ein verführerischer Duft von Glühwein und Plätzchen durchflutete die alte Scheune.