Dötlinger Landjugend steht in den Startlöchern für die 72-Stunden-Aktion

Von: Marten Vorwerk

Die Dötlinger Landjugend, hier bei der 72-Stunden-Aktion auf dem Neerstedter Dorfplatz vor vier Jahren, freut sich auf den Start der diesjährigen Aktion am 11. Mai. archi © landjugend

Die Dötlinger Landjugend fiebert der Aktion vom 11. bis 14. Mai entgegen. In Niedersachsen haben noch nie zuvor so viele Ortsgruppen teilgenommen. Für Dötlinger Vorsitzende steht Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund.

Dötlingen – „Noch nie zuvor haben so viele Ortsgruppen an einer 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend mitgewirkt“, freut sich Hannes Wilhelms. Der stellvertretende Vorsitzende der Niedersächsischen Landjugend blickt damit auf die Aktion, an der sich von Donnerstag, 11. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, etwa 5 500 Jugendliche ehrenamtlich beteiligen werden. Das sei ein Rekord, der zeige, wie engagiert und motiviert die jungen Leute im ländlichen Raum sind.

Zur Aktion: Innerhalb von 72 Stunden (Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr) stellt sich die jeweilige Ortsgruppe alle vier Jahre einer individuellen und vorher unbekannten Aufgabe. Von der Neugestaltung des Dorfplatzes über den Bau eines Wanderweges bis hin zur Kindergartenrenovierung – alles ist möglich.

Dötlinger Landjugend zum fünften Mal dabei

Zum fünften Mal, nach 2007, 2011, 2015 und 2019, ist die Dötlinger Landjugend mit dabei. Voller Vorfreude ist die erste Vorsitzende Sabrina Wohlers. Für sie seien die vier Tage ein Höhepunkt des Jahres. „Es ist einfach schön, dass man etwas für die Gemeinde macht. Als Landjugend ist man ja sonst oft nur in der Gruppe unterwegs“, erzählt die 23-Jährige und ergänzt: „Zudem macht es Spaß, als Gemeinschaft mal vier Tage am Stück miteinander zu verbringen. Sonst sieht man sich innerhalb der Landjugend auch nur alle paar Wochen oder Monate.“

Wohlers erinnert sich gerne an die vorherige 72-Stunden-Aktion zurück. Im Mai 2019 gestalteten die Mitglieder den Neerstedter Dorfplatz um. „Damals haben wir dort zwei Wippen und eine Schaukel gebaut. Das ist so etwas wie ein Spielplatz geworden.“ Noch heute fahre die Landjugend bei Ausflügen vorbei und mache dort einen Zwischenstopp – „zum Beispiel bei Kremsertouren. Wenn man am Platz vorbeikommt und sieht, dass da Kinder spielen, ist das ein schönes Gefühl“, schwärmt Wohlers. Von 8 bis 22 Uhr arbeiteten die Dötlinger damals täglich. „Das ist häufig spät geworden. Am Ende saßen wir immer zusammen und haben ein Bier getrunken“, erinnert sie sich.

„Agent“ aus der Gemeinde wird Aufgabe am 11. Mai mitteilen

Was auf die Landjugend in diesem Jahr zukommt, ist noch streng geheim. Am 11. Mai wird ein „Agent“ die Aufgabe mitteilen. Dieser kommt im Normalfall aus dem Gemeinderat, der Kirchengemeinde, aus anderen Verbänden wie Landvolk und Landfrauen oder hat selbst einige Jahre aktiv in der Landjugend verbracht.

Wohlers erklärt, dass derzeit „noch nicht wirklich spekuliert wird, was die Aufgabe sein wird“. Vielmehr sei die Landjugend dabei, Sponsoren für die Aktion zu finden. Damit meint die 23-Jährige zum Beispiel Firmen, die Material und Geräte für die Umsetzung der Aufgabe zur Verfügung stellen.

Auf Unterstützung aus dem Dorf hofft die Landjugend ebenfalls. „Letztes Mal haben die Landfrauen am letzten Tag für uns gegrillt. Wir werden sie auch diesmal wieder fragen“, erzählt Wohlers. Immer wieder seien zudem Freunde oder Mitglieder anderer Vereine vorbeigekommen, um Essen zu bringen. Die erste Vorsitzende der Landjugend sagt abschließend: „Die Gemeinschaft steht im Vordergrund. Wir haben etwa 250 Mitglieder. Da sind zwar auch ein paar inaktive Leute dabei. Bei der 72-Stunden-Aktion trifft man über die vier Tage aber immer viele wieder.“

Mithelfen Wer Geräte oder Material für die 72-Stunden-Aktion zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Sabrina Wohlers unter der Telefonnummer 01575/3057403 melden.