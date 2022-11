Dötlinger Kinder als Klimaschutz-Multiplikatoren

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Bürgermeisterin Antje Oltmanns blickt dem Nachwuchs bei der Schulung über die Schultern. © Rullhussen, Leif

Sie wissen jetzt, wie Strom und Gas gespart werden können: Zehn Kinder der Grundschule Dötlingen ließen sich im Regionalen Umweltbildungszentrum Hollen zu Energiecoaches ausbilden.

Hollen/Dötlingen – Erleben statt erlernen: „Die Kinder müssen alles mal gesehen und berührt haben, um die Zusammenhänge zu verstehen“, erklärt Martin Brinkmann, stellvertretender Geschäftsführer des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ) Hollen. Genau das durften die zehn Mädchen und Jungen der Grundschule Dötlingen am Mittwochvormittag im Rahmen eines Energiecoachings im RUZ.

Und das sogar unter den Augen ihrer Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Die Verwaltungschefin besuchte das Zentrum, um dem Dötlinger Nachwuchs dabei über die Schulter zu schauen. „Unsere Gemeinde profitiert schon seit vielen Jahren von der Arbeit des Umweltbildungszentrums“, betonte Oltmanns, bevor sie gemeinsam mit dem Nachwuchs die Erklärungen von RUZ-Mitarbeiterin Carina Landemann verfolgte.

Jede Klasse entsendet zwei Schüler

Jede Schulklasse aus den fünf am RUZ beteiligten Gemeinden – Dötlingen ist seit zwölf Jahren dabei – darf dafür zwei Schüler entsenden, damit sie lernen, wie und wo Energie gespart werden kann. „Die Kinder sind kleine Multiplikatoren. Sie geben ihr Wissen nicht nur an ihre Mitschüler, sondern auch an ihre Eltern weiter“, berichtet Brinkmann.

Für das Energiecoaching musste der Nachwuchs allerdings zunächst in den Keller des RUZ hinabsteigen. Dort hat das Zentrum seine Gasheizung für Demonstrationszwecke aufgerüstet. Die Vor- und Rücklaufrohre sind rot beziehungsweise blau und und die Gasleitung leuchtet in grellem Gelb. Schritt für Schritt erarbeitet Landemann mit den Mädchen und Jungen den Heizungskreislauf. Durch die kleine Glasscheibe in der Therme werfen sie zunächst einen Blick auf den Gasbrenner, verfolgen dann den Weg des Gases durch den Zähler bis in den Heizkessel sowie den des kalten und warmen Wassers. „Seht ihr, die Ziffern im Gaszähler drehen sich nur, wenn die Heizung eingeschaltet ist“, zeigt Landemann dem Nachwuchs unter anderem. Ihre neu erworbenen Kenntnisse sollen die Schüler gleich an einem riesigen magnetischen Wandpuzzle zeigen, auf dem sie aus verschiedenen Bildern einen kompletten Heizungskreislauf zusammensetzen und mit den verschiedenen Begriffen versehen sollen. Das gelingt bis auf ein paar vertauschte Schriftzüge.

Eine positive Einstellung zum Umwelt- und Klimaschutz mitnehmen

„Die Herausforderung für unsere Mitarbeiter ist dabei, den Kindern das sperrige Thema beizubringen“, sagt die RUZ-Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens. In kleinen Schritten und mit einer funktionierenden Heizungsanlage als Anschauungsobjekt gelingt das im RUZ augenscheinlich. Im Anschluss erfahren die Mädchen und Jungen, wie und wo sie Energie sparen können. Sie lernen zum Beispiel sogenannte Stromfresser kennen und erfahren, wie richtig gelüftet wird.

„Für uns ist es wichtig, dass die Kinder eine positive Einstellung zum Umwelt- und Klimaschutz mitnehmen“, erklärt Brinkmann. So würden sie später auch zuhause oder in der Schule mal ein Fenster schließen, das sinnlos offensteht. „Das richtige Lüften trichtern wir ihnen regelrecht ein“, ergänzt Becker-Kückens.

Vorstellung der RUZ-Arbeit im Dötlinger Umweltausschuss

Das scheint zu funktionieren. Auch sie sei von ihren Kindern schon auf Energieverschwendung im eigenen Haushalt aufmerksam gemacht worden, erzählt die CDU-Ratsfrau Ditte Höfel am Dienstagabend im Dötlinger Umweltausschuss. Becker-Kückens hatte dort die Arbeit des im Jahr 1995 gegründeten RUZ vorgestellt. Neben Dötlingen beteiligen sich die Gemeinden Ganderkesee, Twistringen, Lemwerder sowie der Landkreis Oldenburg an dem Zentrum. Ein wichtiger Bestandteil dessen Bildungsarbeit sind die Energie-Team-Schulungen, wie sie die Dötlinger Grundschüler mitmachten. Bis zu 16 Kinder nehmen an einem solchen Energiecoaching teil, um dieses Wissen anschließend in Schule und Familie zu verbreiten. „Insgesamt werden es in diesem Jahr mehr als tausend sein“, berichtete die Geschäftsführerin im Umweltausschuss.