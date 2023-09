Dötlinger Gesprächsrunden gegen das Platt-Sterben

Von: Leif Rullhusen

Gerold Schnier, Plattdeutschbeauftragter des Landkreises, moderiert die drei Abende im Dötlinger Püttenhus. © Leif Rullhusen

Gemeinsam mit dem Dötlinger Bürger- und Heimatverein hat der Plattsdeutschbeauftragte Gerold Schnier drei plattdeutsche Klönabende zu unterschiedlichen aktuellen Themen im Püttenhus auf die Beine gestellt. Los geht es am 20. September.

Klattenhof – Mitunter müsste sich Gerold Schnier ein wenig an Don Quijote erinnert fühlen. Ähnlich wie der spanische Volksheld gegen Windmühlen kämpft, hat auch der Einsatz des Klattenhofers für die plattdeutsche Sprache keine Aussicht auf Erfolg. „Regionalsprachen sterben aus, nicht nur hier. Unser Umfeld ist hochdeutsch. Plattdeutsch als Muttersprache gibt es kaum noch“, erklärt Schnier.

Gesprächsrunde statt Podiumsdiskussion

Als Plattdeutschbeauftragter des Landkreises fördert er dennoch unermüdlich den Gebrauch der traditionellen Sprache. Gemeinsam mit dem Dötlinger Bürger- und Heimatverein hat Schnier nun drei plattdeutsche Klönabende jeweils mittwochs zu unterschiedlichen aktuellen Themen im Püttenhus auf die Beine gestellt. Zu jedem Termin lädt sich der Klattenhofer lokale Experten ein. „Geplant ist keine Podiumsdiskussion, sondern eine Gesprächsrunde, in die das Publikum nach Möglichkeit eingebunden werden soll. Jeder kann seine Meinung sagen, aber wir wollen nicht in Streitgespräche verfallen“, erläutert Schnier, der selbst als Moderator agieren wird. „Die Gäste müssen ihre Fragen nicht in perfektem Platt stellen“, versichert er.

Zum Auftakt „Landwirtschaft gestern und heute“

Auftakt der Reihe „Talk up Platt“ mit dem Titel „Landwirtschaft gestern und heute“ ist am Mittwoch, 20. September. Das Thema sei sehr aktuell und passe mit dem nur drei Tage später in Dötlingen laufenden Erntefest perfekt in die Jahreszeit. Mit dabei sind Erika Natenstedt, die in Dötlingen 20 Jahre lang ein Lebensmittelgeschäft betrieben hat, Landwirt Gunter Oltmann sowie der Kreisjägermeister Friedrich Hollmann. In den vergangenen Jahrzehnten hätte es in der Landwirtschaft einen massiven Strukturwandel gegeben, von dem auch seine Gäste betroffen seien, erläutert Schnier. „Die meisten alten Häuser in unserer Gemeinde sind ehemalige Hofstellen und haben einen landwirtschaftliche Ursprung“, berichtet er. Nach und nach hätten unzählige Bauernhöfe aufgegeben. Auch Natenstedt habe zunächst klassische Landwirtschaft betrieben, sich später auf Gemüseanbau konzentriert und schließlich das Lebensmittelgeschäft geführt. Hollmann werde seinen Hof mangels Nachfolge aufgeben müssen. Nur der Betrieb von Oltmann werde noch fortgeführt. Auch mit dem Artensterben werde sich die Talk-Runde auseinandersetzen, plant der Moderator. „Landwirtschaft ist ein weites Themenfeld, über das man lange schnacken kann“, sagt er.

Am 25. Oktober geht es weiter

Mit Flora und Fauna beschäftigt sich auch die zweite Runde am 25. Oktober. „Natur und Jagd“ lautet der Titel des Abends. Mit dabei ist neben Schnier erneut Kreisjägermeister Hollmann. Ergänzt wird die Runde von den Jägerinnen Mirja Kröger und Rebecca Haverkamp. „Die Jagd steckt als Grundlage der Ernährung noch ganz tief in uns drin. Deshalb wird es sie immer geben“, ist der Plattdeutschbeauftragte überzeugt. Sie sei zur Wildhege zudem erforderlich. Kein großes Thema bei Jägern sei der Wolf. „Das Wild kann vor ihm flüchten, Weidetiere nicht. Dort richtet er Schäden an“, erklärt Schnier. Das ein oder andere Stück Wild, das er erwische, habe auf die Jagd keine Auswirkungen.

Eine Idee für ein Thema der dritten Runde am 29. November hat der Moderator ebenfalls. „Das ist aber noch nicht ganz rund“, sagt er und behält die Gedanken deshalb zunächst für sich.

Kein Eintritt, aber Spenden sind willkommen

Alle drei Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr und dauern etwa eineinhalb Stunden. Eintritt kosten sie nicht. Allerdings würde sich der Bürger- und Heimatverein freuen, wenn die am Eingang aufgestellte Spendenbox ordentlich gefüllt wird. Wenn die Reihe beim Publikum ankommt, sollen weitere Talk-Abende mit Schnier und Experten im kommenden Jahr folgen.