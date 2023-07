Dötlinger Gemeinderat beschließt Kriterienkatalog für Verkauf des Precht-Grundstücks

Investoren können jetzt Punkte sammeln

+ © Leif Rullhusen Die erste Hälfte des Precht-Grundstückes ist nahezu komplett bebaut, nun soll die zweite vermarktet werden. © Leif Rullhusen

Leif Rullhusen

Die Gemeinde will die zweite Hälfte des Precht-Grunstückes in Dötlingen verkaufen. Potenzielle Investoren können anhand eines Kriterienkatalogs Punkte für den Zuschlag sammeln.

Neerstedt/Dötlingen – Die unendliche Geschichte des Precht-Grundstückes am Goldbergs- und Walschenkampsweg in Dötlingen wird nun um ein Kapitel fortgeschrieben. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause stimmte der Gemeinderat einem zuvor im Verwaltungsausschuss erarbeiteten Kriterienkatalog zu, nach dem das 6 707 Quadratmeter große Areal an einen geeigneten Investor verkauft werden soll. Mit einer Änderung: Vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) soll das Kriterium „Bezahlbarer Wohnraum“ in die Wertung des Auswahlverfahrens einfließen. Die Einrichtung eines Gastronomiebetriebes soll dagegen keine Rolle mehr spielen und die Gewichtung des Verkaufserlöses leicht reduziert werden. Der hat allerdings nach wie vor mit Abstand das größte Gewicht.

Viele Punkte für den Kaufpreis

Nahezu die Hälfte aller Vergabepunkte kann ein potenzieller Investor allein über den Kaufpreis sammeln. 770 000 Euro will die Gemeinde mindestens für das Grundstück haben. Legt er mehr als 830 000 Euro auf den Tisch, bekommt er die volle Punktzahl. Wer ein hofförmiges Gebäudeensemble plant, das sich in das Ortsbild einpasst, eine ökologisch wertvolle Grundstücksstruktur unter Berücksichtigung von Biodiversität vorsieht und eine autarke Energieversorgung installiert, sammelt fleißig weitere Pluspunkte. Auch für eine Fertigstellung bis zum Ende des Jahres 2027 gibt es einen Bonus.

Mietpreisdeckel als Investitionsbremse

Angestoßen hatte der Grüne Dirk Orth die Anpassung der Kriterien. Er forderte zunächst, eine Miethöchstgrenze von 7,50 Euro pro Quadratmeter für einen Teil der dort entstehenden Wohnungen in den Kriterienkatalog aufnehmen. Es sei schwer, schon jetzt einen Mietpreis für spätere Jahre festzulegen, kritisierte die CDU-Fraktionsvorsitzende Ditte Höfel. Bürgermeisterin Antje Oltmanns befürchtete sogar, dass bei einer Mietpreisdeckelung keine Angebote eingehen würden. „Wirtschaftlichkeit ist für einen Investoren ein entscheidendes Argument“, erklärte die Verwaltungschefin. Der Mietpreis sei ja kein Ausschlusskriterium, entgegnete die SPD-Ratsfrau Insa Huck. „Es wäre aber immerhin ein Versuch, einen entsprechenden Investor zu finden“, verdeutlichte sie. Der SPD- Fraktionsvorsitzende Rudi Zingler mahnte, man solle einem potenziellen Käufer nicht zu viele Restriktionen auferlegen. Er sei kompromissbereit und könne sich auch die allgemeine Formulierung „Bezahlbarer Wohnraum“ vorstellen, signalisierte Orth.

Oltmanns stellte infrage, dass das Rechnungsprüfungsamt dieser Änderung zustimmen werde. Der Begriff „Bezahlbarer Wohnraum“ sei zu unbestimmt. „Ich kann deshalb nur von dieser Ergänzung abraten“, erklärte die Bürgermeisterin.

Investor soll Grundstück komplett in EIgenregie erschließen

Mit dem Zugeständnis der Grünen, auf einen konkreten Mietpreis zu verzichten, konnten sich sowohl die FDP als auch die SPD nach einer Beratungspause anfreunden. Gegen die Stimmen von Oltmanns und der CDU beschloss das Gremium die Änderung. Sollte das RPA sein Veto einlegen, wird in einem Umlaufverfahren erneut abgestimmt. Selbstverständlich spielen all diese Kriterien und die im Gemeinderat vorbehaltlich beschlossenen Änderungen erst dann eine Rolle, wenn es mehrere Interessenten gibt.

Bereits vor einem Jahr hatte der Verwaltungsausschuss festgelegt, den zweiten Abschnitt des ehemaligen Precht-Grundstückes an einen Investor zu verkaufen, der es in Eigenregie komplett erschließt. Als Mindestpreis hatte die Gemeinde 770 000 Euro festgelegt. Auf dem einstigen Precht-Gelände sollte ursprünglich ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt realisiert werden. Später gab es Pläne für ein Seniorenzentrum. Nachdem diese Ideen ausnahmslos gescheitert waren, hatte die Gemeinde das Gelände im Jahr 2017 erworben und vor etwa fünf Jahren entschieden, das Areal in zwei Bauabschnitte aufzuteilen und zu vermarkten. Die erste Hälfte ist inzwischennahezu vollständig mit Ein- und Mehrfamilienhäusern bebaut.