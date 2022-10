Dötlinger Gartenkultour: So viel los wie seit Langem nicht mehr

Viele Besucher nutzen das gute Wetter

+ © bor Ein Hingucker: Der Wasserlauf im Garten der Familie Krüger in Simmerhausen. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zufriedene Veranstalter und Besucher: Der letzte Aktionstag des Jahres der Dötlinger Gartenkultour hat noch einmal viele Gäste angelockt.

Dötlingen – „So einen guten 3. Oktober hatten wir schon lange nicht mehr“, freute sich Gartenkultour-Mitorganisator Olaf Schachtschneider am Montagnachmittag. Die Veranstaltung laufe „mehr als super“. Von den Teilnehmern, auch aus den Privatgärten, erhalte er laufend gute Rückmeldungen. „Die ganzen negativen Nachrichten, die blenden wir jetzt mal für einen Tag aus und lassen die Seele baumeln“, sagte Schachtschneider.

Sein positives Fazit darf auch für Gerd Battermann von den „Geveshauser Blickfängen“ gelten. Werke von acht Künstlern wurden dort ausgestellt. Handwerk zum Angucken zeigte Wolfgang Abglasz, der einen Teller aus Birkenholz drechselte. „Ein Paar hat mir von Anfang bis Ende zugeguckt und ein Stück dann gleich mitgenommen“, sagte er. Dabei dauere es normalerweise rund ein Jahr, bis seine Holzkunst fertig sei. Solange müssten Schalen, Teller und Co. trocknen, wobei sie immer wieder bearbeitet würden. Die lange Trocknungszeit zu Hause habe das Paar nun aber in Kauf genommen. Abglasz ist zwar handwerklich begabt, saß zuletzt aber im Büro. In der Rente wollte der Großenkneter wieder etwas mit den Händen machen und eignete sich das Drechseln an. Sein Lehrmeister? „Youtube.“

+ Handwerk zum Angucken: Wolfgang Abglasz drechselt einen Teller aus Birkenholz. © bor

Ein Gebäude weiter ging es ebenfalls um Holz. Jutta Birkigt aus Oldenburg hatte ihre „Very Tiny Houses“ mitgebracht. Sie ist eigentlich immer auf der Suche nach Material, sammelt im Wald und anderswo Holz-, aber auch Metallteile ein. Zu Hause schraubt und leimt sie daraus dann nicht nur wirklich sehr kleine Häuser, sondern auch Gärten oder ein kleines Dorf zusammen. Besonders bemerkenswert: Praktisch überall finden sich kunstvoll arrangierte Details, vom Fahrrad über Gemüse bis hin zum Schornstein.

Zur Gartenkultour gehörten auch mehrere kleine Konzerte, zum Beispiel von verschiedenen Chören im Dötlinger Dorfgarten. Die Sänger und Sängerinnen stimmten Klassiker an, während nebenbei Boulespieler ihrem Hobby nachgingen. „Wir haben einfach ein chilliges, gut gelauntes und entspanntes Publikum“, lobte Schachtschneider die zahlreichen Gäste, die von nah und fern angereist waren. Autokennzeichen von Emden bis Vechta und Verden bis Ammerland waren keine Seltenheit. Aber angesichts des guten Wetters kamen auch ganz viele Besucher mit dem Rad.

+ Kleines Haus, große Kunst: Jutta Birkigt (rechts) erklärt, wie sie ihre „Very Tiny Houses“ baut. © bor

Damit steuerten sie zum Beispiel den Stein- und Wassergarten von Familie Krüger in Simmerhausen an. An die Gemeinde Dötlingen angrenzend wurde hier ein kleines Paradies geschaffen, das regelmäßig zur Gartenkultour für Interessierte öffnet. „385 Besucher“, berichtete Kalle Krüger gegen 15.30 Uhr. „Wir sind sehr zufrieden.“ Das konnte er auch sein. Auf der riesigen Anlage verlief sich die Menge zwar, beim Grill und am Kuchentisch kamen aber wieder alle zusammen. Auf Leckereien wie Kürbissuppe brauchte nach 15 Uhr niemand mehr zu hoffen, die war da angesichts des Andrangs schon alle.

Schachtschneider wagte derweil einen Ausblick: „Die Leute sind in der Corona-Zeit weniger oft gekommen. Aber jetzt merken wir, dass die Gartenkultour immer noch viele Menschen anzieht.“ Das aber erst wieder 2023, denn der 3. Oktober war der letzte Aktionstag dieses Jahres.