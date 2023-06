Dötlinger Gartenkultour lädt in Gärten, Galerien und Ateliers ein

Von: Leif Rullhusen

Neu dabei: Marianne und Allert Mennen öffnen ihren Garten in Dötlingen zum ersten Mal im Rahmen der Gartenkultour. © Leif Rullhusen

Die zweite Dötlinger Gartenkultour in diesem Jahr bietet viel Vertrautes und auch einiges Neues. Neben Ateliers, Galerien und Gartenbaubetrieben laden fünf Privatgärten zu einem Besuch ein.

Dötlingen – „Als wir das Haus vor sieben Jahren kauften, standen hier noch 30 Fichten und Douglasien. Die meisten von ihnen waren vom Borkenkäfer befallen“, erzählt Marianne Mennen. Das ist angesichts des blühenden Vorgartens, in dem die Dötlingerin steht, kaum noch vorstellbar. „Innerhalb eines Jahres haben wir Haus und Grundstück auf links gedreht.“ Das Ergebnis können sich die Gäste der nächsten Dötlinger Gartenkultour am Sonntag, 25. Juni, anschauen. Erstmals öffnen Marianne und Allert Mennen an diesem Tag ihren Garten.

Die zweite Gartenkultour in diesem Jahr bietet von 11 bis 18 Uhr viel Vertrautes und auch einiges Neues. „Wir haben ein wirklich außergewöhnliches Programm“, berichtet der Vorsitzende des Gartenkultour-Vereins, Olaf Schachtschneider, bei der Pressevorstellung am Mittwochabend. Sämtliche in der Broschüre angekündigten Stationen seien am Start.

Im Garten Margit und Karl-Heinz Krüger blühen unzählige Rosen

Neben Ateliers, Galerien und Gartenbaubetrieben laden fünf Privatgärten zu einem Besuch ein. Rosenliebhaber sollten auf jeden Fall den Stein- und Wassergarten von Margit und Karl-Heinz Krüger in Simmerhausen besuchen. Auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Areal in der Nachbargemeinde Harpstedt blühen zur Zeit unzählige Rosen.

Ein besonderes Musikerlebnis präsentieren Gerd Eggers und Christian Bormann in Schönings Garten in Dötlingen. Ab 14 Uhr wird dort der Oldenburger Pianist Andreas Possehn spielen. „Wir haben ein neues Klavier, das er einweihen wird“, erklärt Bormann. Zudem laden die beiden Gastgeber zu einem Flohmarkt ein.

Weitere Klänge werden im Pavillon des Dötlinger Dorfgartens zu hören sein. Dort treten ab 13 Uhr der gemischte Chor, der Männergesangverein und das „Chörchen“ auf. Die musikalische Bandbreite reicht von Klassik bis hin zu Volksliedern.

Besondere Aktionen in den Kunstgalerien

Besondere Aktionen haben die beiden Kunstgalerien am Rittrumer Kirchweg geplant. In der Müller-vom-Siel-Kate werden drei unter Anleitung von Gisela Claußen entstandene Gemeinschaftsbilder versteigert. Zudem können die Kinder in einem Sandhaufen auf Schatzsuche gehen. „Passend zur derzeitigen Ausstellung ,Land-Art und Räderwerke‘ der Malerin Ute Elbe haben die kleinen Schätze etwas mit Landwirtschaft zu tun“, verrät die Vorsitzende der Dötlingen Stiftung, Gerti Essing. Schräg gegenüber in der „Galerie.4“ gibt es an diesem Tag „Kunst im Karton“. Die Galeristen bieten in Pizza-Kartons eingepackte Kunstwerke an, die erst nach dem Kauf geöffnet werden dürfen. „Nur der Name des jeweiligen Künstlers steht auf der Verpackung, ansonsten ist es eine Wundertüte“, erläutert Galerie-Leiterin Anne Hollmann. Jeder Aussteller habe fünf Arbeiten dazu beigetragen. Kunstgenuss bietet dazu die aktuelle Ausstellung „In Bewegung“.

Kunsthandwerk in Aktion

Kunsthandwerk in Aktion können Besucher auf dem Hof „Geveshauser Blickfänge“ in Geveshausen erleben. In dem Gemeinschaftsatelier von Gitta Martens, Brigitte Becker und Gerd Battermann wird Gastaussteller Wolfgang Ablasz an der Drechselbank zeigen, wie aus heimischen Hölzern Schalen und Kunstobjekte entstehen.

Für den Besuch der Privatgärten müssen Interessierte einmalig fünf Euro bezahlen, die übrigen Angebote sind kostenfrei. Die Eintrittsbuttons gibt es am Info-Stand des Dötlinger Gästeführer-Teams auf dem Parkplatz „Zur Loh“. Das gesamte Programm der Dötlinger Gartenkultour finden Interessierte im Internet unter www.doetlinger-gartenkultour.de.

Anne Hollmann lädt zu der Aktion „Kunst im Karton“ in die „Galerie.4“ ein. © Leif Rullhusen