Dötlinger Feuerwehrtrio fährt auf alte Trecker ab

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Trecker-begeistert (v.l.): Simon Schröder, Arne Metzing, Lara und Marleen Meinel sowie Mark Depenbrock mit zwei ihrer Schmuckstücke. © Rullhusen, Leif

Wenn kein „Holz gemacht“ wird, geht es im 20-Stundenkilometer-Tempo geht es durch die Landschaft rund um Dötlingen.

Dötlingen – Wenn ihre Meldeempfänger Alarm schlagen oder die Sirenen heulen, geht es für Simon Schröder, Arne Metzing und Mark Depenbrock von der freiwilligen Feuerwehr Dötlingen um jede Sekunde. Ansonsten lässt es das Trio in seiner Freizeit deutlich ruhiger angehen. Die drei sind dann – sofern es die Zeit zulässt – auf ihren historischen Ackerschleppern anzutreffen.

Bis auf den Motor und das Getriebe in Einzelteile zerlegt

Im 20-Stundenkilometer-Tempo geht es dann durch die Landschaft rund um das Künstlerdorf. „Viele Menschen winken einem zu. Außerdem entschleunigt ein Ausflug auf dem Trecker ungemein. Das Spannendste ist, Fahrradfahrer zu überholen“, beschreibt Depenbrock die Faszination dieser gemächlichen Fortbewegung. „Bei E-Bikes gelingt uns das allerdings nicht mehr. Die sind zu schnell“, ergänzt Metzing lachend. Der 26-Jährige muss derzeit auf eine Mitfahrgelegenheit bei seinen Freunden hoffen. Seinen Deutz 5006 aus dem Jahr 1973 hat er zur Restaurierung bis auf den Motor und das Getriebe in Einzelteile zerlegt. „Aktuell beschäftige ich mich mit der Elektrik und der Technik“, berichtet Metzing. „Wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, folgt die Optik.“ Der Dötlinger hofft, sämtliche Arbeiten bis Ende kommenden Jahres abgeschlossen zu haben. Bislang war er mit dem Trecker seines Opas unterwegs, doch der Wunsch nach einem eigenen Ackerschlepper wuchs kontinuierlich. „Ich bin in der Landwirtschaft mit Treckern aufgewachsen“, erklärt Metzing. Sein Deutz soll später kein reines Ausstellungsstück für sonntägliche Ausfahrten werden. „Der soll später auch arbeiten. Ich werde mit ihm auf jeden Fall Holz fahren“, plant der 26-Jährige. Auch die Oldtimertrecker seiner beiden Freunde müssen noch regelmäßig ran, um im Herbst und Winter „Holz zu machen“.

„Einfach Lust auf einen eigenen Trecker“

Depenbrock fährt sein historisches Arbeitsgerät, einen 58 Jahre alten Eicher Tiger, seit elf Jahren. „Ich bin auf dem Land groß geworden und habe, seit die Pedale es zuließen, auf Treckern gesessen, habe aber nie einen besessen. Ich hatte einfach Lust auf einen eigenen Trecker“, erzählt der 47-jährige Familienvater. Seine Frau zunächst weniger. „Ich konnte das Carport nicht mehr zum Trocknen der Wäsche benutzen“, begründet Marleen Meinel ihre anfängliche Zurückhaltung. Inzwischen muss sich Depenbrock das Eicher-Lenkrad nicht nur mit seiner Frau, sondern auch seiner Tochter Lara teilen. Die 14-Jährige hat mit dem Eicher – bislang nur auf Privatgelände – auch schon die ein oder andere Runde gedreht. Marleen Meinel nutzt ihn regelmäßig, um in der großen Heckmulde Gartenabfälle zur Deponie nach Neerstedt zu fahren. Im Winter hat sich der Trecker darüber hinaus hervorragend zum Schneeräumen und als Zugfahrzeug nützlich gemacht. „Die Schlitten aus unserer gesamten Siedlung hat er gezogen“, erzählt Lara.

Perfekt restauriertes Schmuckstück

Schröder hat seinen grünen, mehr als 70 Jahre alten Normag vor zwei Jahren von seinem Vater geerbt. Das perfekt restaurierte Schmuckstück nutzt er vor allem für Ausfahrten. Bei Arbeiten kommt sein zweiter Trecker, ein 18er Deutz aus dem Jahr 1956, zum Einsatz. „Der ist unrestauriert, aber technisch in Ordnung“, erzählt der 44-Jährige. „Er erhielt erst im vergangenen Jahr eine komplett neue Elektrik.“ Die Tage, an denen er allein über seine Ackerschlepper verfügen konnte, sind gezählt. „Meine Söhne Niklas und Ben sind schon ganz heiß, sie zu fahren“, erzählt Schröder.

Die meisten Trecker besitzen eine Patrina

Mehrmals jährlich ist das Trio mit seinen Schmuckstücken gemeinsam unterwegs. „Wir sind in keinem Verein organisiert, sondern haben eine WhatsApp-Gruppe mit insgesamt 17 Teilnehmern, über die wir uns verabreden. Die meisten unserer Trecker besitzen eine schöne Patina, weil sie noch regelmäßig zur Arbeit eingesetzt werden“, berichtet Metzing. Regelmäßig treffen sie sich am 1. Mai zu einer Ausfahrt, nehmen an Erntedank-Umzügen teil oder liefern in der Adventszeit Weihnachtsbäume aus.

„Alte Liebe“ gesucht

Wer im Landkreis Oldenburg lebt und seine „Alte Liebe“ in der Wildeshauser Zeitung vorstellen lassen möchte, kann sich per Telefon (04431/9891153) oder per E-Mail (redaktion.wildeshausen@kreiszeitung.de) an die Redaktion melden.

Familientrecker: Der Eicher Tiger von Mark Depenbrock. © Rullhusen, Leif

Schmuckstück: Der Normag NG 16 von Simon Schröder. © Rullhusen, Leif

Der Eicher aus der Fahrerperspektive. © Rullhusen, Leif