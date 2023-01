Dötlinger Bürger- und Heimatverein: Personelle Wechsel und volles Programm

Von: Leif Rullhusen

Beliebte Veranstaltung: Das Osterfeuer auf dem Gierenberg. © Tamino Büttner

Mehrere Wechsel im Vorstand und verschiedene Veranstaltungen: Der Dötlinger Bürger- und Heimatverein hat für dieses Jahr einiges auf dem Zettel.

Dötlingen – Mit einem gravierenden Personalwechsel steigt der Dötlinger Bürger- und Heimatverein (BHV) sein Programm für dieses Jahr ein. Den Auftakt bildet die Jahreshauptversammlung, auf der nicht nur Eckehard Hautau als langjähriger Vorstandsvorsitzender seinen Stuhl räumen wird. Auch Schatzmeister Walter Ulrich und Schriftführerin Anja Müntinga werden nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

„Frischer Wind“ für die Vorstandsarbeit

„Es ist gut, wenn in die Vorstandsarbeit frischer Wind kommt“, begründet Hautau seine Entscheidung. Er sei in einem Alter, in dem es Zeit werde, kürzerzutreten. Der Bürger- und Heimatverein habe das Glück, auch viele jüngere Menschen in seinen Reihen zu haben. Dennoch sei es eine Herausforderung, die Vereinsführung neu zu besetzen. „Es ist problematisch, Menschen zu finden, die sich längerfristig an eine verantwortungsvolle Position binden wollen“, weiß der scheidende Vorstandschef. Viele seien bereit, sich bei einzelnen Projekten zu engagieren, aber nicht auf Dauer.

Jazzfrühschoppen reaktivieren

Ein weiteres Thema der Jahreshauptversammlung wird die Reaktivierung des Jazzfrühschoppens sein. „Es wäre schön, wenn wir ihn wieder ins Leben rufen könnten“, wünscht sich Hautau. Zweimal hatte der Verein vor gut zehn Jahren zu der Open-Air-Veranstaltung in den Garten des Püttenhuses eingeladen.

Aktion „Saubere Landschaft“

Die folgenden Höhepunkte werden dann bereits unter der Führung eines neuen BHV-Vorstandes über die Bühne gehen. Für Samstag, 25. März, lädt der Verein zur alljährlichen Aktion „Saubere Landschaft“ ein. Regelmäßig beteiligen sich zwischen 20 und 30 Dötlinger an dem Müllsammeltag. „Erstmals hat im vergangenen Jahr auch die Jugendfeuerwehr mitgemacht“, freut sich Hautau. Unterstützt wird die Aktion vom Landkreis Oldenburg, der dafür einen Abfall-Container zur Verfügung stellt.

Osterfeuer auf dem Gierenberg

Die Osterfeier auf dem Gierenberg ist für Ostersonntag, 9. April, geplant. Wie in den Vorjahren wird der BHV auch dieses Mal wieder mehrere Feuerschalen entfachen. „Auf die großen Feuer verzichten wir aufgrund der benachbarten Reetdachhäuser aus Brandschutzgründen schon seit geraumer Zeit“, erklärt der Vorsitzende. Außerdem seien die Feuerschalen für die Kinder weniger gefährlich und böten dem Nachwuchs die Gelegenheit zum Stockbrotbacken. Ausrichter ist die Arbeitsgemeinschaft Dötlinger Vereine, die den BHV mit der Organisation betraut hat. Rund 200 bis 300 Besucher werden erwartet.

Beginn je nach Sonnenstand

Zum Anboulen lädt der Verein für Mittwoch, 3. Mai, in den Dötlinger Dorfgarten ein. Bis in den Herbst treffen sich die Spieler immer mittwochs, um eine ruhige Kugel zu schieben. „Jeder Einwohner ist willkommen. Beginn ist je nach Sonnenstand“, sagt Hautau. Im Frühjahr und Herbst geht es etwa gegen 15 Uhr los, im Sommer gegen 17 Uhr.

„Vogelkundliche Frühwanderung“ im mai

Vogel- und Naturliebhaber sollten sich den 14. Mai in ihren Kalender eintragen. Und sie sollten sich an diesem Sonntag den Wecker stellen. Denn bereits um 5 Uhr am Morgen beginnt die „Vogelkundliche Frühwanderung“ unter der fachlichen Leitung von Dieter Kammann am Püttenhus.

Private Naturschönheiten kennenlernen

„Dötlinger entdecken Dötlingen“ heißt es am Freitag, 7. Juli. Bei der Radtour bekommen die Teilnehmer Gelegenheit, private Naturschönheiten näher kennenzulernen. „Aufgrund der zu erwartenden hohen Teilnehmerzahl werden wir uns auf zwei Objekte beschränken“, erläutert der BHV-Vorsitzende. In den vergangenen Jahren beteiligten sich zwischen 50 und 70 Personen an der Tour.

Erntefest ist Jahreshöhepunkt

Das Erntefest – der Jahreshöhepunkt für die Vereinsmitglieder – ist für Samstag, 23. September, geplant. Im vergangenen Jahr hatte der BHV den CDU-Politiker und ehemaligen Vorsitzenden des Innenausschusses des Deutschen Bundestages Wolfgang Bosbach als Festredner gewinnen können.

Mit seiner Weihnachtsfeier am Nikolaustag wird der Verein sein Jahresprogramm 2023 im Püttenhus ruhig ausklingen lassen.

Eckehard Hautau II.JPG © Klaus Sekuly

Wolfgang Bosbach: Prominenter Redner auf dem Erntedankfest. © Tamino Büttner