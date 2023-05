Dötlingen will „strategisch“ denken und Klimaschutzkonzept nicht sofort fortschreiben

Von: Marten Vorwerk

Für die Installation von PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern, wie hier beim Bauhof in Neerstedt, sollen bald Honorarangebote eingeholt werden. archi © bornholt

SPD und Grüne forderten im Ausschuss für Infrastruktur und Energie sofortige Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts. Bürgermeisterin Anjte Oltmanns, FDP und CDU waren dagegen. Das sind die Gründe.

Dötlingen – Mit ihrer Forderung, das Klimaschutzkonzept sofort fortzuschreiben, sind die SPD und die Grünen im Ausschuss für Infrastruktur und Energie in Dötlingen gescheitert. „Das Thema ist allgemein etwas in den Hintergrund geraten – unter anderem, weil uns unser Klimaschutzmanager verlassen hat“, begründete Gabriele Roggenthien (Grüne) ihre Haltung und schob hinterher: „Wir müssen da jetzt ran und schauen, welche Maßnahmen erforderlich sind, vor dem Hintergrund der Energiekrise.“ CDU und FDP stimmten am Ende aber dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu. Diese lautete, die Entscheidung über die Fortschreibung zurückzustellen – bis zum Abschluss der Zielediskussion, mit der Folge der Erstellung eines nachhaltigen Gemeindeentwicklungskonzeptes.

Für Bürgermeisterin Antje Oltmanns ergab der Vorschlag der Grünen und der SPD keinen Sinn. „Wenn man das Thema Gemeindeentwicklung anpacken möchte, muss man eine strategische Ausrichtung fahren, und erst dann muss sich der Gemeinderat darüber klar werden, was die wesentlichen Ziele sind“, sagte sie. Einzelne Punkte vorher herauszunehmen und ein Energiekonzept aufzustellen, würde allem vorweggreifen. „Zwei Ausnahmen bilden Windenergie und Fotovoltaik. Diese Themen müssen wir aufgreifen, aber wenn wir jetzt verschiedene andere angehen und uns dort festlegen, macht die Aufstellung der strategischen Ausrichtung keinen Sinn.“

Verwaltung beschäftigt sich engagiert mit Gemeindeentwicklungskonzept

Oltmanns erklärte weiter, dass sich die Verwaltung engagiert mit dem Gemeindeentwicklungskonzept befasse. In der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch, 10. Mai, soll der nächste Schritt erfolgen: Zwei Firmen hätten sich vorgestellt, „die Moderation des Ausrichtungsprozesses“ zu übernehmen. Die Auftragsvergabe wird am 10. Mai im Ausschuss auf der Tagesordnung stehen.

Rudi Zingler (SPD) konnte Oltmanns Ausführungen nicht teilen. Vielmehr wollte er den Arbeitskreis „Energieeffizientes Dötlingen“ (EEG) wieder einsetzen, der bei Angelegenheiten rund um den Klimaschutz und Energie unterstützen könne. „Der Arbeitskreis kann Vorarbeit leisten – zum Beispiel bei der Planung für PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Da müssen wir kein Geld ausgeben für externe Planer.“

Für Arbeitskreis benötigt es Unterstützung aus der Verwaltung – dort ist die Personaldecke zu dünn

Oltmanns erinnerte, dass ein solcher Arbeitskreis keine Entscheidungsbefugnis habe. Zudem benötige es personelle Unterstützung aus der Verwaltung. „Und wie ihr alle wisst, haben wir gerade im Bereich des Bauamtes eine ganz dünne Personaldecke.“ Die CDU und die FDP stellten sich dann gegen den Antrag der Grünen und SPD und folgten dem Vorschlag der Verwaltung.

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt hat der Ausschuss ebenfalls dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Dabei ging es darum, für die Installation von weiteren PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern Honorarangebote einzuholen und zur Entscheidung dem Verwaltungsausschuss vorzulegen.