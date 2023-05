Ausgebrochen und quer durch den Ort gelaufen: Verletzte ein Wolf zwei Pferde?

Von: Dierk Rohdenburg, Leif Rullhusen

Teilen

In Dötlingen hat womöglich ein Wolf zwei Pferde attackiert. (Symbolbild) © Sina Schuldt/DPA

In Panik sind zwei Pferde in Dötlingen von einer Weide ausgebrochen. Die Ursache dafür könnte ein Wolfsangriff gewesen sein.

Dötlingen – In Dötlingen sind womöglich zwei Pferde von einem Wolf verletzt worden. Deren Besitzer Ellen und Martin Nebel hatten ihre Reittiere am Montag vor einer Woche morgens um 5.30 Uhr auf eine Weide nahe der Hunte in Dötlingen gebracht. „Um 6.45 Uhr erhielten wir die Nachricht, dass unsere Pferde ausgebrochen waren und quer durch Dötlingen liefen“, berichtet Martin Nebel. „Sie müssen in sehr großer Panik gewesen sein. Bei ihrer Flucht haben sie die Zaunpfähle aus dem Boden gerissen.“

Nachdem sie wieder eingefangen waren, entdeckten die Nebels Verletzungen an den Beinen ihrer Tiere, die sie für Bisse halten. „Die sahen sehr merkwürdig aus. Ich vermute, dass sie von einem Wolf stammen“, sagt Nebel. Er informierte sofort die Landwirtschaftskammer, die umgehend einen Experten zur Aufnahme einer DNA-Probe vorbeischickte. Deren Ergebnis steht noch aus.

Weitere Meldung aus Dötlingen:

Mit einem Foto ihres gefälschten Führerscheins wollt eine 34-jährige Frau die Polizei austricksen. Wie diese berichtet, war die Achimerin am Freitagmorgen gegen 2 Uhr mit ihrem Mercedes auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als sie die Beamten auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen für eine Kontrolle stoppten. Die 34-Jährige zeigte den Ordnungshütern das Bild eines Führerscheins, der bereits im vergangenen Jahr aufgrund eindeutiger Fälschungsmerkmale beschlagnahmt worden war. Tatsächlich war die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, leicht alkoholisiert und stand möglicherweise auch unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen sie ein. Zudem musste ihr ein Arzt eine Blutprobe entnehmen.