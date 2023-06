Dötlingen tritt nun doch Tempo-30-Initiative bei

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Die Christdemokraten und die Bürgermeisterin wollten nicht, der Rest schon. Die Gemeinde Dötlingen wird nun doch der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beitreten. © Leif Rullhusen

Die Gemeinde Dötlingen beteiligt sich an der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Damit kippt der Rat eine Empfehlung des Ausschusses für Infrastruktur und Energie.

Neerstedt – Nun also doch: Mit knapper Mehrheit votierte der Dötlinger Gemeinderat gegen die Stimmen von CDU und Bürgermeisterin Antje Oltmanns am Donnerstagabend für den Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Deren Ziel ist es, dass Kommunen zukünftig selbst entscheiden dürfen, wann und wo welche Geschwindigkeitsreduzierungen angeordnet werden.

Derzeit regelt das mit der Straßenverkehrsordnung ein Bundesgesetz. Insbesondere fordert das Bündnis den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts bestimmen können, wo sie es für notwendig halten.

Sieben Städte gründeten die Initiative vor zwei Jahren

Sieben Städte – darunter Aachen, Hannover und Leipzig – gründeten die Initiative vor zwei Jahren. Täglich kommen neue hinzu. Inzwischen sind 831 Kommunen beigetreten. Der Ausschuss für Infrastruktur und Energie war noch im April der Verwaltungsempfehlung gefolgt, einen entsprechenden Beitrittsantrag von Bündnis 90 / Die Grünen abzulehnen.

Die Bürgermeisterin hatte in der aktuellen Ratssitzung erneut betont, dass sie keine Notwendigkeit zu einem Beitritt der Initiative sehe. Die geforderten Änderungen seien für große Städte sinnvoller, nicht aber für ländliche Kommunen. Zum einen seien bereits zahlreiche Tempo-30-Zonen und verkehrsberuhigte Bereiche in Dötlingen ausgewiesen und zum anderen entscheide die Kommune selbst im Falle einer Gesetzesänderung nur über Beschränkungen auf Gemeindestraßen. Auf allen anderen Straßen sei ohnehin der jeweilige Straßenbaulastträger gefordert. „Ich halte es außerdem nicht für richtig, eine private Initiative zu unterstützen“, erklärte Oltmanns. Der Christdemokrat Markus Knoop befürchtete, dass auf die Kommunen im Falle einer Gesetzesänderung auch Kosten zukommen könnten.

Tempo 30 ist nur ein Teil der Forderungen

Tempo 30 sei nur ein Teil der Forderungen, argumentierte der Grüne Dirk Orth. „In der Vergangenheit gab es viele Anträge der Gemeinde auf Geschwindigkeitsreduzierungen, die von der Verkehrsbehörde immer wieder abgelehnt wurden“, warb er für einen Beitritt. Die Einflussnahme nur bei Gemeindestraßen sei zumindest ein Anfang. „Wir würden damit ein Signal an den niedersächsischen Verkehrsminister senden, der die Gesetzesänderung unterstützt“, fügte der Sozialdemokrat und Landtagsabgeordnete Thore Gülder an. Als „einen Schritt in die richtige Richtung“ bezeichnete Marcus Martens (Grüne) den Beitritt. Der Hockensberger nannte als Beispiel die Diskussion um eine Geschwindigkeitsreduzierung an der Iserloyer Straße im Bereich des Gewerbeparks. „Dort würden wir uns wünschen, dass wir selbst entscheiden könnten“, so Martens. „Nur die Menschen vor Ort können einschätzen, wie schnell gefahren werden soll“, ergänzte die liberale Sabine Schütte. Außerdem koste der Beitritt zu der Initiative nichts.

Dötlingen ist mit dieser Entscheidung nach Hude die zweite Kommune im Landkreis Oldenburg, die sich an dem Bündnis beteiligen wird.