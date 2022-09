Super-Fan Amelie blickt hinter „Pfefferkörner“-Kulissen

Von: Gero Franitza

Sichtlich begeistert: Amelie Scheele aus Ohe (2.v.r.) mit den vier anderen Kindern der Aktion am Drehort in Hamburg. © -

Ohe/Hamburg – Die „Pfefferkörner“ sind eine Gruppe von jugendlichen Detektiven, die in Hamburg kleine und größere Kriminalfälle lösen und Ganoven das Handwerk legen. Amelie Scheele aus Ohe ist einer ihre größten Fans. Entsprechend groß war ihre Überraschung, als sie Mitte August bei den Dreharbeiten einer Folge der kommenden Staffel der „Pfefferkörner“ zuschauen durfte. Die TV-Serie für Kinder gibt es seit 1999; seitdem sind 18 Staffeln über die Bildschirme geflimmert.

Möglich gemacht habe diesen besonderen Besuch ihre Oma Gudrun, berichtet die zehnjährige Amelie. Ihre Großmutter hatte an dem Wettbewerb „Wünsch Dir Deinen NDR“ teilgenommen und geschrieben, dass ihre Enkelin die „Pfefferkörner“ super findet. Obwohl der Begriff vielleicht sogar noch untertrieben ist: „Ich mag einfach alles; es gibt nichts Negatives. Und es wird nie langweilig, auch wenn ich es dreimal gucke“, sagt Amelie und lacht.

Während des Besuches in Hamburg lernte Amelie die Regisseurin und zwei Drehbuchautoren der Serie kennen. © NDR

Sie schaue jeweils die ganze Folge – vom Vorspann bis zum Ende. „Ich mag, dass sie so enge Freunde sind“, unterstreicht sie. Hinzu kommen natürlich die spannenden Detektivgeschichten.

Die haben eine Stelle ganz oft gedreht.

Und wie die ins Fernsehen kommen, konnte Amelie hautnah miterleben. Zusammen mit ihrer Mutter Sandra und ihrer Oma ist sie nach Hamburg gefahren. Vier Stunden lang konnten die drei in der Speicherstadt bei Aufnahmearbeiten zuschauen und sich die Orte ansehen, die in der Serie immer wieder vorkommen, etwa die Zentrale der jungen Detektive.

Zusammen mit vier anderen Kindern, die bei dem Wunsch-Wettbewerb Erfolg hatten, ging es dann auf Entdeckertour: Zunächst wurden sie von der Regisseurin in Empfang genommen. Dann durften sie beim Dreh einer Szene zuschauen, die in einer Folge der 19. Staffel (ab März 2023) vorkommen wird. „Die haben eine Stelle ganz oft gedreht“, berichtet die Zehnjährige, „immer wieder, weil etwas nicht stimmte.“ Auch zwei der Drehbuchautoren waren bei den Aufnahmen mit dabei, sagt Amelie.

Dann gab es eine „Pfefferkörner“-Führung. Dazu wurden Amelie und Co. in einem Video von den Detektiven Kira und Levin begrüßt. Danach sind sie zu bekannten Stellen aus der Serie gegangen, die den Zuschauern aus dem Fernsehen bestens bekannt sind. „Wir sind viel rumgelaufen“, berichtet Amelie und seufzt. Aber wenn sie die Orte – etwa den Leuchtturm oder das Teekontor – jetzt in den Filmen sehe, könne sie sagen: „Oh, das kenne ich ja.“

Das Treppenhaus ist eine Attrappe

Besonders spannend war natürlich der Besuch im Hauptquartier der Kinder-Detektive: Da durfte sich auch Amelie die Computer und den Experimentiertisch anschauen, die die pfiffigen Ermittler benutzen, um ihre Fälle zu lösen. „Das war cool!“, schwärmt sie.

Doch konnte sie auch buchstäblich einen Blick hinter die Kulissen werfen: So hat sie erfahren, dass ein Fahrstuhl und ein Treppenhaus, die in der Serie vorkommen, nur Attrappen sind – und dass die Schauspieler nur so tun, als ob diese echt seien. „Das war irgendwie komisch“, findet Amelie rückblickend und ergänzt sofort strahlend: „Aber auch richtig cool!“

Selbst mal ein „Pfefferkorn“ zu werden, das wäre natürlich was – aber das wird nicht klappen, weiß Amelie: Da immer in den Hamburger Schulferien gedreht wird, die nicht parallel zu denen in Niedersachsen liegen, haben nur Jugendliche aus der Hansestadt eine Chance, ausgewählt zu werden. Wie dem auch sei: „Ich bin sehr glücklich, dass Oma mich angemeldet hat“, sagt Amelie abschließend und lächelt rundum zufrieden.