Dötlingen: Mehr Einwohnerbeteiligung gewünscht?

Von: Leif Rullhusen

Die Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur beginnt heute um 18 Uhr im Neerstedter Rathaus. © Backhaus, Katja

Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung fordern die FDP- und die CDU-Fraktion in einem Antrag. Die Verwaltung Dötlingens sieht das anders.

Neerstedt – Mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung wünschen sich die FDP- und die CDU-Fraktion in der Gemeinde Dötlingen. Ein entsprechender Antrag beider Parteien mit zwei konkreten Punkten zu dem Thema steht auf der Tagesordnung der heutigen öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur ab 18 Uhr im Neerstedter Rathaus. Die Verwaltung will dem Antrag nicht folgen.

Jährliche Einwohnerversammlung gefordert

Die Liberalen und Christdemokraten fordern zum einen mindestens eine jährliche Einwohnerversammlung, die in die Hauptsatzung der Gemeinde festgeschrieben werden soll. Zum anderen sollen die Bürger per Videokonferenz an Ausschuss- und Ratssitzungen teilnehmen können, sobald dieses rechtlich möglich sei. Dazu soll laut Antrag beider Parteien die Geschäftsordnung Dötlingens geändert werden. Darüber hinaus müsste nach Vorstellung von CDU und FDP im Sitzungszimmer eine „zentrale Audio- und Videolösung bereitgestellt werden“.

Verwaltung: Nicht empfehlenswert

Hinsichtlich der Einwohnerversammlungen sieht die Gemeinde keinen Handlungsbedarf. Eine regelmäßige, nicht anlassbezogene Versammlung in dem geforderten Umfang sei nicht empfehlenswert, schreibt die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. „Bei wichtigen aktuellen Themen laden wir die Bürger jetzt schon ein“, erklärt Bürgermeisterin Antje Oltmanns gegenüber unserer Zeitung. „Ich sehe keinen Sinn darin, eine Versammlung anzubieten, in der es nichts Aktuelles zu besprechen gibt.“ Die Bürgerbeteiligung sei hinreichend gewährleistet. In den anlassbezogenen Versammlungen würden die Einwohner rechtzeitig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen wichtiger Planungen und Vorhaben der Gemeinde informiert. Darüber hinaus berichte sie in den öffentlichen Sitzungen über Aktuelles, und es gebe je zwei Einwohnerfragestunden, so Oltmanns. Außerdem habe sie Anfang dieses Jahres eine Bürgermeister-Sprechstunde eingeführt, die gut angenommen werde.

Rechtlich längst möglich

Hinsichtlich der geforderten Videoübertragungen sei die Gemeinde längst aktiv geworden, erläutert die Bürgermeisterin. Für die rechtliche Grundlage müsse nicht die Geschäftsordnung, sondern die Hauptsatzung der Gemeinde geändert werden, und das sei längst geschehen. „Rechtlich können wir schon jetzt eine Audio- und Videoübertragung von Rats- und Ausschusssitzungen machen. Uns fehlen bislang die technischen Voraussetzungen“, sagt Oltmanns. Jedes Mitglied des Gremiums müsse dafür jederzeit in Wort und Bild zu empfangen sein. Die entsprechende technische Umsetzung werde derzeit geplant. Um den Auftrag schon jetzt vergeben zu können, habe die Gemeinde noch für den diesjährigen Haushalt außerplanmäßig 20 000 Euro bereitgestellt.