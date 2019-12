Autofahrer rammt Radler, um ins Gefängnis zu kommen

Lebenslange Haft für eiskalte Tat

+ Der Radfahrer war nach der Attacke schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen worden. Archivfoto: Schneider

Mit einem spektakulären Urteil endete am Dienstag der Prozess gegen den Autofahrer, der im Juni an der L 872 in Neerstedt absichtlich einen Radfahrer angefahren und schwer verletzt hatte, nur um ins Gefängnis zu kommen.