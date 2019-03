Wer am Sonnabend, 23. März, bei „Dötlingen liest und schnackt darüber“ dabei sein möchte, sollte sich schnell das Buch „Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler besorgen und es lesen. Denn der 185-seitige Roman steht im Mittelpunkt der Veranstaltung, die um 19 Uhr in der Dötlinger Müller-vom-Siel-Kate am Rittrumer Kirchweg beginnt. Bei einem Glas Wein oder Saft können sich Interessierte über das Buch austauschen. Als Moderatorin fungiert Maria Heumann (l.), die die Idee für das Event hatte. „Lesen ist etwas Individuelles. Man findet selten jemanden, mit dem man über das Gelesene diskutieren kann“, erläutert sie ihre Intentionen für das Veranstaltungsformat, das in Städten wie Köln oder Wien erfolgreich laufe. Heumann kann sich für Dötlingen eine Reihe mit vier bis fünf Bücherbesprechungen im Jahr vorstellen. Beim Auftakt können die Teilnehmer direkt ein Werk für den nächsten Termin am 11. Mai auswählen. „Wir sind gespannt, was die Gruppe vorschlägt“, so Heumann und Gerti Essing von der Dötlingen Stiftung, die das literarische Vorhaben unterstützt.

Foto: Schneider