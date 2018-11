Förderverein übernimmt AG-Vorsitz

Satzungsänderung und Jahresrückblick

Dötlingen - Eine geplante Satzungsänderung, die Übergabe des Vorsitzes sowie der Jahresrückblick prägten am Dienstagabend die Versammlung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Dötlinger Vereine. Turnusgemäß wechselt alle zwei Jahre die Spitze. An der Reihe ist nun der Förderverein der Feuerwehr, der das Amt vom Bürger- und Heimatverein (BHV) übernimmt. In Person machte Eckehard Hautau Platz für Sascha Henning.