Mit knapp 3,3 Promille am Steuer: Trunkenheitsfahrt endet am Baum

Eine Fahrt endete für einen betrunkenen 33-Jährigen am Montag mit einem Unfall. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt.

Dötlingen - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Montag gegen 20 Uhr auf der Neerstedter Straße in Dötlingen unterwegs gewesen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte seitlich gegen einen Baum. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Kontrolle verlor der 33-Jährige vermutlich wegen starker Alkoholbeeinflussung, heißt es weiter. Ein Atemalkoholtest durch die Beamten vor Ort ergab einen Wert von 3,28 Promille. Dem 33-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Auf den Dötlinger kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Ein Zeuge hatte den Unfall gegen 20.05 Uhr der Polizei gemeldet. Die Beamten trafen beim Eintreffen am Unfallort nicht nur den Zeugen, sondern auch den unverletzten 33-jährigen Fahrer des Unfallwagens an.