Auf den beiden hiesigen Raststätten ist es vor allem für Lkw ziemlich eng

Dötlingen - Von Ulf Buschmann. Platz für die Kleinen, Probleme für die Großen – nach dieser Formel geht es jeden Tag aufs Neue auf den beiden Autobahnraststätten Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-Süd zu. Ein Ortstermin der anderen Art – zwischen Lastern, Wohnmobilen und Autos.

Ein Sattelzug nach dem anderen rauscht heran. Die Zugmaschinen haben größtenteils eine polnische Zulassung. Einige Litauer haben sich auch dazwischen gemogelt. Die Osteuropäer stehen an diesem ganz gewöhnlichen Montag gegen 18 Uhr auf den besten Plätzen. Wer später kommt, muss sehen, wo er bleibt. Viele Gespanne müssen notgedrungen auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt parken, andere belegen einige der Pachtbuchten für Autos.

Menschen aus ganz Europa an diesem Tag Pause auf der Rastanlage Wildeshausen-Nord. Unna, Köln, Recklinghausen, Kreis Mettmann – Reisende aus Nordrhein-Westfalen sind eindeutig in der Überzahl. Die ersten Urlauber kehren von ihren Domizilen an der Nordsee zurück.

Dazu zählt ein junges Paar aus Aachen. „Wir waren in St.-Peter-Ording“, sagt die junge Frau auf dem Beifahrersitz. Ihren Namen möchte sie lieber nicht in der Zeitung lesen.

Aber zufrieden sind die Aachener allemal. Einen Platz auf den Autobahn-Raststätten hätten sie bislang immer gefunden. „Wir haben ja auch einen kleinen Wagen“, sagt der Mann lachend, während er sich einen Kaffee aus der Thermoskanne einschenkt. Seine Partnerin pflichtet ihm bei. Sie ergänzt: „Wahrscheinlich kommt uns auch zugute, dass wir immer von Mittwoch zu Mittwoch fahren.“ Am Wochenende, so ihre Erfahrungen, sei viel mehr los. Da sei das Reisen stressiger. Pausen? „Die machen wir eher selten“, so die Frau.

Der Blick ins Innere des Autos verrät: Die beiden jungen Leute brauchen nicht unbedingt eine Rastanlage, denn sie haben alles dabei. Von der Thermoskanne über Tassen bis zum schnell aufgebauten Iglu-Zelt. Entsprechend geht der Wagen im Heck merklich in die Knie. Ein älteres Ehepaar bleibt auf dem Weg zu ihrem Auto kurz stehen und betrachtet das Szenario. „Schau mal Wolfgang“, sagt die Frau zu ihrem Gatten, „es gibt tatsächlich noch junge Leute, die sich das Auto genauso vollpacken wie wir früher.“ Die beiden Aachener müssen lachen.

Weniger spaßig findet augenscheinlich die Familie aus Belgien, dass sie keinen Platz finden. Sie sprechen gutes Deutsch. Ihre Minen sprechen Bände – stellvertretend für alle Durchreisenden. „Nirgendwo gibt es Platz. Alles ist voller Trucks“, sagt der Mann etwas resigniert. Also hat er sich mit seiner Familie mit ihrem Auto und dem angespannten Anhänger notgedrungen an den Rand der Fahrbahn gestellt.

Mit dem Platz hadert auch Fernfahrer Andreas Holtermann aus Soltau. Er hat sich gerade halb auf dem Seitenstreifen unweit der beiden Ladestationen für Elektroautos eingerichtet.

Ab 17 Uhr gibt es keinen Platz mehr

„Ab 17 Uhr ist es eine Katastrophe“, beschreibt er die Lage für Trucker auf den hiesigen Rastplätzen. Er sei seit 30 Jahren im Geschäft, aber solch eine Entwicklung, wie sie jetzt zu beobachten sei, frustriere nicht nur ihn, sondern auch seine Kollegen.

Was Holtermann meint: „Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Beitritt von Ländern wie Polen, Ungarn oder Litauen befahren sehr viele Lkw von dort die Autobahnen und Bundesstraßen. Die Trucker von dort steuerten die Rastplätze zuerst an.“ Die Kollegen aus Deutschland hätten keine Chance, ihre Ruhezeiten auf einem der regulären Stellplätze einzuhalten. „Die Leute aus Osteuropa fahren meistens erst am nächsten Tag weiter“, ergänzt Holtermann.

Bereits im vergangenen Jahr wies der Lobbyverband Vereinigung Deutscher Autohöfe (VEDA) darauf hin, dass bundesweit mehr als 31 000 Stellplätze für Lkw an den Autobahnen fehlten.

Einen Eindruck davon, was der Verband meint, bekommen auch Laien beim Blick von der Brücke über die A 1 auf die Rastanlage Wildeshausen-Süd. In Richtung Norden stehen die Lkw noch dichter als in Richtung Süden. Wer hier mit seinem Auto ankommt, muss nach einem Platz für die eigenen vier Räder suchen. Denn Wildeshausen-Süd scheint an diesem Tag nicht nur Durchgangsstation für Reisende nach Dänemark, Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern zu sein. Zahlreiche Sicherungsfahrzeuge warten dort ebenso auf ihren Einsatz.

Vor diesem Hintergrund wirkt der Pick-Up mit seinem Anhänger wie ein Exot. Die Leute aus Westerstede sind gut drauf – kein Wunder, für sie beginnt das Festival des Jahres. Davon zeugen die drei Buchstaben auf der Plane hinten – „W.O.A.“ Sie stehen für „Wacken Open Air“. Die Westersteder lassen sich bis Sonntag Hard Rock und Metal auf die Ohren blasen.