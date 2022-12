Doch keine Miete im Haus der Generationen für „Wi helpt di“

Von: Leif Rullhusen

Für seine regelmäßige Seniorenveranstaltung „Kochen – Schnacken – Mittagessen“ muss der Verein „Wi helpt di“ im Haus der Generationen keine Miete mehr zahlen. Das © Rullhusen, Leif

Geld gespart: Der Dötlinger Verein „Wi helpt di“ darf die Räume im Hauses der Generationen nun doch kostenlos nutzen.

Neerstedt – Erst ja, dann nein und nun doch: Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Dötlingen hat entschieden, dem Dötlinger Verein „Wi helpt di“ die Räume im Neerstedter Haus der Generationen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dieser Beschluss gilt sogar rückwirkend mit Beginn dieses Jahres. Damit spart der Verein allein für die vergangenen zwölf Monate 893 Euro, die ihm die Verwaltung in Neerstedt ansonsten in Rechnung gestellt hätte. Das Gremium verwarf mit seiner Entscheidung eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesellschaft und Kultur vom 22. November.

Antrag von SPD und Grünen zunächst abgelehnt

Der hatte zuvor nämlich einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen bei Stimmengleichheit nicht zugestimmt. Darin hatten die beiden Parteien genau diese unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit für den in der Seniorenarbeit aktiven Verein gefordert. „Auch wenn ,Wi helpt di‘ von der Gemeinde durch die Mitarbeit von Ina Schäfer finanziell unterstützt wird, sollte die sehr engagierte ehrenamtliche Arbeit nicht durch die Erhebung von Nutzungsgebühren belastet werden“, begründeten die Parteien ihren Antrag. Die Verwaltung hatte ihn ebenfalls befürwortet. „Der Verein ,Wi helpt di‘ übernimmt in weiten Teilen die Aufgaben der Altenhilfe und trägt mit seinen Angeboten dazu bei, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. In diversen Bereichen setzt er sich mit großem ehrenamtlichen Engagement für die älteren Menschen in unserer Gemeinde ein“, begründete die Gemeinde ihre Unterstützung.

Andere Vereine bezahlen auch

Die Verwaltung helfe „Wi helpt di“ bereits unter anderem personell mit einer halben Stelle, begründete die FDP-Fraktionschefin Ulrike Boyens die Ablehnung der Liberalen damals. Fraktionen, andere Vereine und die freiwilligen Feuerwehren würden auch bezahlen. „Sämtliche Vereine sollten gleich behandelt werden“, stimmte ihr der Christdemokrat Sascha Henning zu.

Sonerregelung für die Volkshochschule

Besondere Brisanz bekam die Diskussion insbesonders, weil die Wildeshauser Volkshochschule (VHS) die Räume im Haus der Generationen dagegen umsonst nutzen darf. Auch Veranstaltungen für die Flüchtlingshilfe, des Landkreises und Einschulungsuntersuchungen werden nicht abgerechnet. „Warum zahlt ausgerechnet die VHS nicht, die Senioren dagegen schon?“, fragte die Grünen-Ratsfrau Claudia Harkai-Neu. Diese Regelung beruhe auf einem im Jahr 2005 geschlossenen Vertrag, laut dem die VHS grundsätzlich nicht für die Nutzung von Räumen der Gemeinde Dötlingen zahle, erklärte Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Andernfalls müsste sie ihre Gebühren erhöhen oder würde ihr Angebot aus Dötlingen zurückziehen.