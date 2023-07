Die Spaß-Faustballer

Von: Leif Rullhusen

Die Brettorfer „Hobby go“-Faustballer sind eine bunte Gruppe, die sich ganz zwanglos trifft. Nun organisieren sie ihr erstes eigenes Turnier.

Brettorf – Regelmäßig räumen Brettorfs Faustballer Titel ab. Vor einem Jahr wurde TVB-Spielerin Ida Hollmann mit dem Nationalteam sogar Weltmeisterin. Diese Ansprüche haben die Spieler, die sich jeden Dienstag- und Freitagabend auf der Sportanlage am Bareler Weg treffen, nicht im entferntesten. „Wir wollen einfach nur Spaß haben, ganz zwanglos“, erklärt Silvia Düßmann, die die bunt gemischte Gruppe gemeinsam mit Karsten Weber betreut.

Entsprechend locker läuft das Training ab. Nachdem sich die Spieler etwas warm gemacht haben, stimmen sie sich mit einigen Ballübungen auf die anschließenden Spiele ein. Je nachdem, wer gerade zum Training kommt, sind die Teams bunt zusammengewürfelt, spielen Frauen mit Männern sowie Erstklässler zusammen mit Rentnern in einer Mannschaft.

Düßmann und Weber gründeten vor knapp vier Jahren mit ein paar Mitstreitern die Freizeitfaustballgruppe „Hobby go“. Viele von ihnen sind Eltern Faustball spielender Kinder. Regelmäßig brachten sie ihren Nachwuchs zum Training und schauten mitunter auch zu. „Irgendwann entstand dabei die Idee, es einfach mal selbst zu versuchen“, erzählt Weber.

Inzwischen umfasst die Gruppe 45 Frauen und Männer, von denen zwischen zehn und 15 regelmäßig zu den Trainingsabenden kommen. Die jüngsten sind Anfang 20, die Ältesten im Rentenalter. „In den Ferien bringen Eltern manchmal auch ihre Kinder mit. Die freuen sich immer, wenn sie gegen ihre Väter und Mütter spielen dürfen“, berichtet Düßmann. Dann trainieren und spielen gleich mehrere Generationen gemeinsam.

Die „Hobby go“-Faustballer sind zwar ausnahmslos Mitglieder im TV Brettorf, beteiligen sich aber nicht am offiziellen Spielbetrieb. „Nur wenige von uns spielen parallel ganz unten in der Bezirksliga mit“, erläutert Düßmann. „Wir haben kaum Faustballer in unserem Team. Die meisten haben früher Hand- oder Fußball gespielt.“ Sie selbst war allerdings viele Jahre als Faustballspielerin sowie als Jugendtrainerin erfolgreich im TVB aktiv. Mit den U12-Mädchen holte sie sogar die Deutsche Meisterschaft. Jetzt gibt sie ihr Know-how an die Freizeitsportler weiter.

Während sich diese am Dienstagabend entspannt warmliefen und mit einigen Übungen auf ihr Trainingsspiel einstimmten, schwitzten ein paar Meter weiter auf dem Sportplatz die Faustballer der ersten Herren beim Zirkeltraining. „Anfangs sind wir von denen etwas belächelt worden. Inzwischen ist unsere Truppe aber im Verein sehr angesehen“, berichtet Düßmann. Auch vom Vorstand gebe es jede erdenkliche Unterstützung. Kein Wunder: Wenn im TVB ehrenamtliche Helfer gebraucht werden, sind die „Hobby go“-Spieler stets zur Stelle.

Bislang hat die Gruppe noch an keinem einzigen Wettkampf teilgenommen. Das soll sich nun ändern. Für Sonntag, 20. August, planen die Freizeitfaustballer sogar ihre eigene Sportveranstaltung. Ab 10 Uhr lädt sie zum ersten „Brettorfer Hobbyturnier“ auf den Sportplatz ein. „Wir wollen damit andere Hobbymannschaften ansprechen, vor allem Cliquen und Firmen“, erläutert Düßmann. Wenn möglich, sollen Mixed-Teams zustande kommen. Um den Hobbycharakter sicherzustellen, darf kein Spieler in dem Turnier oberhalb der Bezirksklasse Faustball spielen. Auch die Regeln haben die Organisatoren leicht geändert. „Auf unserem Turnier wird rotiert. Normalerweise hat beim Faustball sonst jeder seine Stammposition“, informiert Weber. Teams, die mitmachen wollen, können sich bis zum 6. August bei Düßmann unter Telefon 0178/3989685 oder per E-Mail an s.duese@gmx.net anmelden. Das Startgeld beträgt pro Mannschaft 15 Euro. Da auch beim Turnier der Spaß im Mittelpunkt stehen soll, ist im Anschluss an die Begegnungen ein gemütliches Beisammensein geplant.

Wer Interesse an zwanglosen Faustballabenden hat, kann jederzeit beim Training vorbeischauen. Das beginnt jeweils um 18.30 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Auch im Winter: Dann wird in der Halle gespielt.

