Ein Flohmarkt ganz ohne Feilschen

Von: Leif Rullhusen

Angelika Bösemann, Lehrerin an der Neerstedter Sprachförderschule, unterstützt ihre Klasse beim Verkauf von Spielsachen. © Leif Rullhusen

Die Grund- und die Förderschule in Neerstedt haben gemeinsame Schnäppchenjagd in der Aula organisiert.

Neerstedt – Der Kinderflohmarkt in der Neerstedter Grundschule ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Er ist nachhaltig, in der Praxis angewandter Unterricht und eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Am Freitagvormittag lief die Schnäppchenjagd in der Aula erstmals wieder nach zweijähriger Corona-Pause.

Sämtliche Klassen aus der Grund- und der Förderschule hatten Verkaufsstände aufgebaut, an denen die Mädchen und Jungen Spielzeug an ihre Mitschüler verkauften, das sie zuvor gemeinsam mit ihren Eltern aus den Schränken und Regalen ihrer Kinderzimmer aussortiert hatten. Eine dreiviertel Stunde lang herrschte an den Verkaufstischen Hochbetrieb. Ständig wechselten Spiele, Modellautos, Figuren und Stofftiere gegen ein paar Cent oder Euro ihre Besitzer.

Erlös wird an die DLRG gespendet

Den Erlös steckten sich die Schüler allerdings nicht in die eigene Tasche. „Er wird in diesem Jahr an die DLRG gespendet“, erklärte Antje Potthast, Klassenlehrerin der 2A. Sie hat den Flohmarkt federführend organisiert. „Er läuft im Rahmen des Projektes ,Umweltschule‘, an dem sich die Neerstedter Grundschule schon seit vielen Jahren beteiligt“, erklärte Potthast, während sie nebenbei am Stand ihrer Klasse noch eine kleine Pferdefigur verkaufte. „Wir wollen damit nachhaltiges Handeln bei den Schülern fördern, indem sie ihr nicht mehr benötigtes Spielzeug weitergeben und nicht einfach entsorgen“, verdeutlichte die Pädagogin. Im Unterricht hatten die Lehrer zuvor mit den Kindern besprochen, welche Preise für ihr ausrangiertes Spielzeug realistisch sind und setzten diese dann gemeinsam fest.

Bezahlt wird, was auf den Preisschildern steht

An den Verkaufsständen konnten die Grundschüler beim Bezahlen ihre Rechenkünste unter Beweis stellen. Während die ersten und zweiten Klassen noch Unterstützung von den Lehrkräften bekamen, erledigten die Großen das in Eigenregie. Die Kinder bestimmen ebenfalls, welche gemeinnützige Organisation den Flohmarkterlös bekommt. „Wir machen verschiedene Vorschläge und die Kinder beider Schulen stimmen darüber ab“, erläuterte Potthast.

Rund 300 Euro sind in den vergangenen Jahren jeweils zusammengekommen, berichtete Birte Otte, Klassenlehrerin der 3A, die sich um die Finanzen der Veranstaltung kümmert. Das Kaufverhalten des Nachwuchses unterscheide sich noch deutlich von Erwachsenen. „Die Kinder feilschen nicht. Sie bezahlen das, was auf den Preisschildern steht“, sagte Otte. Und sie seien sehr konsumfreudig. „Deshalb haben wir festgelegt, dass jeder Schüler höchstens fünf Euro ausgeben darf.“ Sehr zurückhaltend seien sie allerdings beim Kauf von Büchern, bedauerte Otte.

Kurz vor Schluss alles zum halben Preis

Die sparsamen Käufer bekamen für ihr limitiertes Budget gegen Ende der Veranstaltung übrigens deutlich mehr. Einige Minuten vor Schluss erklomm Pädagogin Potthast die Bühne der Schulaula und verkündete, dass es nun alles zum halben Preis gebe.

Initiiert hat die Schnäppchenjagd Grundschulleiterin Andrea Selke. Sie hatte solche Aktionen schon an den Schulen erfolgreich ins Leben gerufen, an denen sie zuvor beschäftigt war.