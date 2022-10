Die Gästeführer der Gemeinde Dötlingen stellen ihren neuen Flyer vor

Von: Leif Rullhusen

Das Dötlinger Gästeführerteam freut sich auf viele interessierte Teilnehmer (v.l.): Ralf Holtz, Ingrid Kuhlmann, Lea Möller (Gemeinde Dötlingen), Gerold Schnier, Dette Zingler und Marianne Mennen. Es fehlen Anne Hollmann und Margret Hübner. © Rullhusen, Leif

Auf Platt, mit dem Rad oder schrullig-schrill: Der frisch aufgelegte Flyer „Dötlinger Gästeführungen – Natur und Kultur in Ruhe entdecken“ bietet viel Bekanntes - aber auch Neues.

Dötlingen – Universell, nachhaltig und immerwährend: Der frisch aufgelegte Flyer „Dötlinger Gästeführungen – Natur und Kultur in Ruhe entdecken“ verzichtet konsequent auf Termine. „Damit ist er unbegrenzt gültig“, erklärt Gästeführerin Dette Zingler. So müsse er nicht jedes Mal neu gedruckt werden, wenn sich Termine ändern. „Das spart Druckkosten und schont die Umwelt“, ergänzt Lea Möller, die bei der Gemeinde Dötlingen die Gästeführungen koordiniert.

Individuelle Absprachen möglich

Grundsätzlich könne für jede Tour ein individueller Zeitpunkt abgesprochen werden. Für den Fall, dass Führungen zu einem bestimmten Termin geplant würden, werde die Verwaltung einfach einen Einleger in den Flyer packen. Zudem seien diese auf der Internetseite der Gemeinde unter www.doetlingen.de zu finden. Darüber hinaus hilft Möller bei Fragen weiter. Sie ist im Neerstedter Rathaus unter Telefon 04432/950112 zu erreichen. Marianne Mennen (Tel. 04433/586) und Ute Schwarting (Tel. 04431/2430) übernehmen diese Aufgabe beim Bürger- und Heimatverein.

Neu dabei: Gerold Schnier

Inhaltlich hat das druckfrische Faltblatt viel Bekanntes, aber auch Neues zu bieten. Frisch im jetzt siebenköpfigen Team ist Gerold Schnier aus Klattenhof. Als Landschaftsführer des Zweckverbandes Naturpark Wildeshauser Geest hat er bereits unzähligen Interessierten die Flora und Fauna der Region näher gebracht. Der passionierte Jäger und Plattdeutschbeauftragte des Landkreises führt seine Gäste vornehmlich mit dem Fahrrad und auf Platt durch die idyllische Landschaft rund um Dötlingen. Gewohnt schrullig-schrill lädt Elise Plietsch zu ihren etwas anderen Spaziergängen durch das Künstlerdorf ein. Seit 13 Jahren schlüpft Zingler in die Rolle der resoluten alten Frau mit dem grünen Kopftuch und der orangenen Kittelschürze. Unverkleidet führt sie Besucher durch die Dötlinger St.-Firminus-Kirche – das nächste Mal bereits an diesem Sonntag, 23. Oktober, ab 14 Uhr.

Touren in die Geschichte

Weitere Klassiker sind unter anderem die Touren in die Geschichte mit Ralf Holtz. Er nimmt die Besucher mit zu den Steingräbern, auf den alten Heerweg sowie zum Hexenstein. Naturliebhaber können mit Margret Hübner die Rittrumer Berge oder mit Ingrid Kuhlmann den Huntepadd erkunden. Zu Spaziergängen durch Dötlingen lädt Mennen ein und einen Ausflug in die Kunst bietet Anne Hollmann an.

Interesse nimmt wieder zu

Mit dem neuen Flyer wollen die Gästeführer nach der Pandemie-Pause wieder voll durchstarten. „Wir hatten nie ganz aufgehört, waren aber sehr vorsichtig“, berichtet Mennen. Inzwischen nehme das Interesse wieder zu. „Auch die ersten Busreisegruppen waren schon wieder da“, ergänzt Zingler. Noch seien es aber nicht so viele Besucher wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Ausnahmslos als „Gästeführer mit Stern“ zertifiziert

Das Gästeführerteam ist nicht nur mit dem neuen Flyer bestens vorbereitet. Die sieben Heimatspezialisten haben die ruhige Zeit genutzt, um sich weiterzubilden. So ist jeder von ihnen von der „Ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersachsen“ (LEB) als „Gästeführer mit Stern“ zertifiziert. Diese Qualifizierung beinhaltet neben den notwendigen Fachkenntnissen eine entsprechende Vermittlungskompetenz. Diese Auszeichnung ist auf drei Jahre befristet und muss durch Fortbildungen immer wieder verlängert werden. Fast noch wichtiger sei aber die gute Zusammenarbeit zwischen den Gästeführern sowie mit der Gemeinde, erklärt Möller. „Wir sind ein harmonisches Team. Das Miteinander macht einfach sehr viel Spaß“, sagt sie.

Neben dem klassischen Dorfspaziergang durch Dötlingen bieten die Gästeführer zahlreiche individuelle Touren an. Ein kurzer Überblick:

Marianne Mennen: „Von Giebel zu Giebel“ und „Spaziergänge durch das alte und neue Dötlingen“, Anmeldung unter Telefon 04433/586.

Ralf Holtz: „Dötlinger Steine“, „Der alte Heerweg“, „Querfeldein zum Hexen-stein“ und „Kleine Fünf-Wassermühlen-Radtour“, Anmeldung unter Telefon 0177/8371601.

Margret Hübner: „Spaziergang durch die Rittrumer Berge“, Anmeldung unter Telefon 04487/7072.

Dette Zingler (Elise Plietsch): „Der etwas andere Dorfspaziergang“ und „Kirchen-Führung“, Anmeldung unter Telefon 04433/18048.

Anne Hollmann: „Künstlerkolonie – gestern und heute“, Anmeldung unter Telefon 04487/333.

Ingrid Kuhlmann: „Unterwegs auf dem Hunte-padd“, Anmeldung unter Telefon 04435/5655.

Gerold Schnier: „Hege Pflege Halali“, „Bäuerliche Kulturlandschaft“ und „Von Holt un Wald op platt“, Anmeldung per E-Mail an gerold.schnier@ewetel.net.