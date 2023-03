Die Benutzungsordnung für das Haus der Generationen ist in trockenen Tüchern

Von: Leif Rullhusen

Nicht einfach: Nun hat die Nutzungsordnung den Weg durch die politischen Instanzen gemeistert. © Leif Rullhusen

Der Weg bis zur aktuellen Benutzungsordnung für das Haus der Generationen war lang und bis zum Schluss holprig. Nun ist sie in trockenen Tüchern: Vereine aus der Gemeinde dürfen die Räume kostenlos in Anspruch nehmen.

Neerstedt – Nun ist die neue Benutzungsordnung für das Haus der Generationen in Neerstedt in trockenen Tüchern – zumindest bis zum Ende dieses Jahres. Das entschied der Dötlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Nur die Christdemokratin Anke Spille votierte gegen die Entscheidung des Gremiums. Die nun gültige Regelung sieht vor, dass sämtliche Vereine der Gemeinde die Räume des Hauses kostenlos nutzen dürfen. Die Betriebs- und Reinigungskosten übernimmt in diesen Fällen die Kommune. Das hatte der Verwaltungsrat in seiner Sitzung im Februar so empfohlen. Weiterhin in die Tasche greifen müssen dagegen alle übrigen Nutzer, wie zum Beispiel die Kirchengemeinde Dötlingen und Verbände. Sie brauchen zwar keine Miete zahlen, müssen aber für die Kosten aufkommen.

Verwaltungsausschuss überstimmt Empfehlung des Fachausschusses

Der Weg bis zur aktuellen Benutzungsordnung war lang und bis zum Schluss holprig. Zunächst hatte der Ausschuss für Gesellschaft und Kultur im November einen gemeinsamen Antrag von SPD und Bündnis 90/ Die Grünen bei Stimmengleichheit verworfen, in dem beiden Parteien eine unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit für „Wi helpt di“ forderten. Diese Entscheidung überstimmte wenig später der Verwaltungsausschuss mit knapper Mehrheit. Er entschied, dem in der Seniorenarbeit aktiven Verein die Räume im Haus der Generationen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Im Februar erweiterte das Gremium die unentgeltliche Nutzung auf sämtliche Vereine der Gemeinde Dötlingen.

Fehler in der Sitzungsvorlage

Fast hätte der Gemeinderat nun noch über eine falsche Regelung abgestimmt. In dem der Sitzungsvorlage angefügten Exemplar war nämlich versehentlich die Rede davon, lediglich „Wi helpt di“ von den Kosten zu befreien, die übrigen Vereine dagegen nicht. Der Liberale Claus Plate machte auf den Fehler in der Vorlage aufmerksam. Daraufhin beschloss der Gemeinderat die geänderte Benutzungsordnung.

Zum Jahresende wieder auf der Tagesordnung

Allerdings könnte diese nur eine Momentaufnahme sein. Denn das Gremium stimmte ebenfalls bei Enthaltung der Sozialdemokraten mehrheitlich für einen Antrag von Plate. Der forderte darin, die Benutzungsordnung für das Haus der Generationen zu den Haushaltsberatungen am Jahresende erneut auf die Tagesordnung zu nehmen. Dann solle die Verwaltung der Politik Zahlen vorlegen, aus denen hervorgehe, wie viel Gebühren der Gemeinde durch die kostenlose Überlassung der Räume entgangen seien.

Mit einer Gegenstimme

Spille hob ihre Hand sowohl gegen den Änderungsvorschlag als auch gegen die aktuelle Benutzungsordnung. „Wir haben solch ein teures Gebäude hingestellt und jetzt können es alle kostenlos nutzen“, kritisierte die Christdemokratin und stellvertretene Bürgermeisterin. In allen anderen Immobilien wie zum Beispiel dem Püttenhus müsse bezahlt werden. „Im Haus der Generationen wird für die Nutzung geheizt und danach gereinigt. Warum darf nicht wenigstens ein Teil davon den Benutzern in Rechnung gestellt werden?“, fragte Spille. Sie blieb mit ihrer Kritik allein. Der Rest des Gremiums votierte für die Nutzungsordnung.