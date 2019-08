So ist „Deutschland privat“

Sänger Christian Bormann begeistert das Publikum in Aschenstedt.

Aschenstedt - Von Tanja Schneider. Christian Bormann blickt in die rappelvolle Scheune des Pflanzenhofes Schachtschneider. Etwa 140 Besucher sitzen dort und warten darauf, dass der seit Kurzem in Dötlingen lebende Sänger und Schauspieler die Bühne betritt. „Ja, ich bin sehr aufgeregt“, gesteht er und fragt nach der Uhrzeit.

Es ist 20.25 Uhr am Donnerstagabend. In fünf Minuten soll es losgehen. Einige Zuschauer ordern schnell noch ein Bier oder Glas Wein, auch ein paar Stühle müssen noch zurechtgerückt werden. Gastgeber Olaf Schachtschneider staunt, wie viele Leute in der Scheune, in der einst Kartoffeln sortiert wurden, Platz finden. Jährlich organisiert der Aschenstedter dort das Scheunenkino. „Und ich habe immer von einer musikalischen Veranstaltung geträumt. Total gerne mag ich Heavy Metal“, verrät er.

Bormann kann sich nun nicht mehr zurückhalten. „Ich habe aber keine langen Haare, kein Motorrad und auch keine Lederjacke“, ruft er von draußen Klischees in die Scheune und bahnt sich schließlich – zusammen mit Pianist Florian Ludewig – den Weg zur Bühne. Dafür habe er viel zu erzählen – über Begegnungen und Erlebnisse, unter anderem in Berlin und seinem Heimatort Almke. Diese schreibt er seit Jahrzehnten auf. Bevor er unter dem Titel „Deutschland privat“ aus seinen Tagebüchern liest, stimmt Bormann aber fix noch das „Dona Nobis Pacem“ an und merkt schließlich: „Oh Gott, ihr denkt jetzt, dass wird ein Gottesdienst oder ein Mozartabend.“ Mit einem Trinklied aus dem 18. Jahrhundert über das gestrichen volle Glas Schnaps entkräftet er rasch diesen Gedanken.

Bormann wirkt inmitten der Kulisse aus Schreibtisch, Stehlampen und Stillleben an der Wand verplant. Immer wieder blickt er auf seinen Ablaufzettel und wirft das Vorbereitete dann doch über den Haufen. Gerade will er erzählen, warum er das „Gesülze“, das er mit 16, 17 oder auch 20 Jahren in seine Tagebücher schrieb, nicht öffentlich vorlesen kann, da ist er schon wieder bei einem anderen Thema. „Es gab da ja die verrücktesten Gerüchte, weshalb mein Freund und ich im Tabkenhof wohnen“, verrät er.

Von einem sozialen Projekt und auch einer Förderung durch die Gemeinde Dötlingen sei die Rede gewesen. „Und einige fragten, ob wir bei Gerda Tabken überhaupt Miete bezahlen“, so der Wahl-Dötlinger. „Ja, tun wir. Wir sind ein Männerkloster mit Äbtissin.“ Die Zuschauer grölen vor Lachen. „Oder ein betreutes Wohnen“, legt Bormann nach, um schließlich wieder zu seinen Tagebüchern zurückzuspringen. „Meine Mutter würde jetzt sagen: Christian, du bringst die Leute durcheinander.“ Oder mimt der 65-Jährige mit rotem Pullunder seine Verwirrtheit nur? Eben weil so viel humorvolle Verpeiltheit beim Publikum gut ankommt. Wie auch immer, seine Mutter spielt später noch eine Rolle.

Zuerst liest Bormann aber über Begegnungen: In einer Berliner Kita traf er eine Frau, die gerade bei einer Unterwasserhochzeit in Kalifornien war. Im Friedhofscafé lauschte er zwei „Freundinnen vor Käse-Sahne“ und einem Damen-Trio ohne Büstenhalter und mit Fußnägeln in „Möhre“ lackiert.

Für Lacher sorgen seine Erlebnisse auf zwei Berliner Wochenmärkten, wo er Blumen verkaufte: Auf dem Ökomarkt am Kranoldplatz beobachtete er Familien, die stundenlang brauchen, um eine Schale Stachelbeeren zusammenzustellen, sowie eine Frau, die ewig lange Tomaten begutachtete und sich nicht entscheiden konnte. „Ich dachte etwas Schlimmes und sagte es auch: Je ungefickter desto anspruchsvoller.“

Das Publikum grölt wieder. Ganz anders der Markt in Kreuzberg: Bei einem Rentner mit Pudel reichte das Geld nicht; eine Russin wollte ihn mit einer Freundin verkuppeln. „Hmm“, macht Bormann. „In meinem Tagebuch steht jetzt: Das noch ausführlicher schreiben.“ Da er dies bislang versäumt hat, ist die Wochenmarkt-Story zu Ende.

Dafür gibt es wieder Musik. Bormann singt über eine magische Tropennacht in Algier, den Lago Maggiore und etwas auf Fantasie-Italienisch. „Den Text konnte ich mir nicht merken“, sagt der studierte Sozialpädagoge. Eine Zeit lang habe er versucht, diesen Beruf mit der Landwirtschaft seiner Eltern zu verbinden. „Hat nicht funktioniert“, berichtet er.

Dennoch sei er mit seinem Heimatort Almke bis in seine Albträume hinein tief verwurzelt. Natürlich folgen Geschichten aus dem rund 700-Einwohner-Dorf nahe Wolfsburg. Auf Platt erzählt Bormann von den Auswirkungen der Seifen-Allergie von Bauer Willi. Das Publikum prustet vor Lachen immer wieder los. Auch über Dötlingen gibt es eine kleine Passage. Sie heißt „Das einfache Leben“. Die Zuhörer – vor allem Bürger aus der Gemeinde – sind begeistert. „Toll“, rufen sie. Die Nervosität ist da schon längst von Bormann abgefallen.