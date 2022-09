TV Brettorf sammelt zentnerweise Altmetall ein

Tamino Büttner

Viele Hände, zufriedenes Ende: Die Helfer des Schützenvereins hatten am Sonnabend bei der Schrottsammlung einiges zu tun. © Büttner

Brettorf – Einmal im Jahr sammelt der Schützenverein Brettorf Schrott. Beim diesjährigen Durchgang am vergangenen Samstag sind auch einige Kuriositäten ans Tageslicht gekommen. Der persönliche Höhepunkt war für den Vereinsvorsitzenden Joachim Eilts dabei ein ausrangierter landwirtschaftlicher Anhänger.

Mit fünf mal zwei Metern brachte das Gestell des zerlegten Vehikels bereits ein ordentliches Gewicht auf die Waage. Bis der massive Rahmen in den Container geschoben werden konnte, waren allerdings noch einige Handgriffe der Helfer notwendig. So wurde geschraubt und geflext, um das nicht verwertbare Holz der Seitenwände zu entfernen.

Die eingesammelten Spenden wurden von den Helfern gesichtet, ... © Büttner

Bereits morgens um 8 Uhr hatten sich die Helfer eingefunden, um die Abläufe zu besprechen und die eingegangenen Nachrichten der Spender zu sichten und zu verteilen. Im Anschluss haben sich vier Gruppen für die Arbeitsdienste gebildet. „Ein Team ist hier beim Schützenverein vor Ort geblieben, um die Metalle weiter zu sortieren“, beschrieb Eilts die Abläufe. Das Team an der Schießhalle hat Kabel von Elektrogeräten entfernt und begehrte Metalle wie Kupfer, Blei und Aluminium vom Eisenschrott getrennt.

... gegebenenfalls auseinandergenommen ... © Büttner

Die weiteren drei Einsatzgruppen waren mit Transportern und Anhängern mehrere Sammeltouren gefahren. „Insgesamt sind wir auf 18 bis 20 Fahrten gekommen, die wir in Brettorf sowie Dötlingen und umzu erledigt haben“, so der Vereinschef. Die Damensprecherin Silke Cording bereitete ein Frühstück vor, mit dem sich die Helfer nach den ersten Fahrten gestärkt haben. „Die Spender haben uns ihre Gegenstände gut vorsortiert überlassenen und uns hin und wieder sogar Bilder für die Abholung geschickt“, berichtete Eilts. Der Verein habe im Vorfeld bewusst auf Werbung verzichtet, da der an der Straße abgestellte Schrott während vergangenen Sammelaktionen immer wieder von anderen Gruppen ins Visier genommen wurde.

... und schließlich je nach Art des Metalls sortiert. © Büttner

Einen großen Anteil machten in diesem Jahr wieder Haushaltsgroßgeräte wie beispielsweise Trockner aus, so der Verein. Auch Dachwellplatten und Regenrinnen sind über die Jahre immer wieder dabei gewesen. Nicht eingesammelt und mitgenommen wurden hingegen Kühlschränke, da für deren Kühlmittel eine besondere Entsorgung notwendig ist. Auch Vereinsmitglieder haben über den Tag hinweg ihre Metallgegenstände immer vorbeigebracht und so die Container gefüllt. Wie viel Metall sie nun gesammelt haben, können die Schützen selbst nicht sagen – die Container werden erst von der Firma, die das Sammelgut abnehmen wird, gewogen.

Im Oktober wird der Schützenverein Brettorf während seiner Schießsportwoche die Vereinsmeisterschaften für alle Mitglieder ausrichten. Am Montag, 24. und Mittwoch, 26. Oktober, ab jeweils 18 Uhr sind die Sportler an den Luftgewehren und -pistolen an der Reihe. Am Freitag, 28. Oktober, ab 18 Uhr sind zusätzlich die Kleinkaliber-Schützen auf den Schießstand eingeladen. Ebenfalls am Freitag können die Mitglieder am Schnüreschießen teilnehmen. Das traditionelle Herbst- und Schnüreschießen wird am Sonntag, 30. Oktober, ab 15 Uhr angeboten.