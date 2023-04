Eine mehr als erfolgreiche Titelverteidigung

Von: Leif Rullhusen

Große Freude beim „Hase & Igel“-Team: Philipp Behnen (v.l.), Firmenchef Jan Schoenmakers, Daniel Renggli und Tobias Höper. © Hase & Igel

Der Neerstedter Jan Schoenmakers räumt mit seinem Unternehmen „Hase & Igel“ erneut bei den „German Stevie Awards“ ab.

Neerstedt/Oldenburg – Jan Schoenmakers war gerade auf dem Weg zur Preisverleihung bei der Fachkonferenz „d3con“ in Hamburg. Exakt in dem Augenblick, als er die Bühne des Cinemaxx Dammtor betreten wollte, meldete sich sein Smartphone mit der Nachricht, dass seine Firma „Hase & Igel“ beim Wirtschaftswettbewerb „German Stevie Awards“ richtig abgeräumt hatte – zum zweiten Mal in Folge. „Ich konnte die Mitteilung eben noch lesen, bevor ich aufs Podium musste“, erzählt der 40-jährige Familienvater aus Neerstedt im Gespräch mit unserer Zeitung.

In fünf Kategorien gewonnen

In Hamburg ging sein Oldenburger IT-Unternehmen zwar leer aus, bei den „Stevie Awards“ gewann sein Team dafür gleich in fünf Kategorien den „Branchen-Oscar“. Es verteidigte die Auszeichnung als innovativstes Technologieunternehmen im deutschsprachigen Raum mit weniger als 100 Mitarbeitern. Zudem gewannen vier Produkte als beste Software den ersten Preis. Auch hier verteidigten zwei ihren Titel aus dem Vorjahr. „Damit sind wir noch erfolgreicher als beim letzten Mal“, freut sich Schoenmakers über den erneuten Triumph. Besonders ungewöhnlich sei die Titelverteidigung in drei Fällen. Die Jury habe erst einmal diskutieren müssen, ob das überhaupt möglich sei.

Software auf Basis von selbst entwickelter künstlicher Intelligenz

In Oldenburg entwirft das zwölfköpfige Team von Schoenmakers Software auf Basis von selbst entwickelter künstlicher Intelligenz. „Unsere Kunden sind in erster Linie Unternehmen, Institutionen und Verbände“, erläutert der Neersteder Firmengründer. „Die Software soll sämtliche, in unterschiedlichen Systemen oder Programmen gespeicherten Daten zusammenführen, analysieren und Zusammenhänge erkennen“, umschreibt Schoenmakers knapp die Funktion seiner Programme.

Ein Alleinstellungsmerkmal

Mit diesen Instrumenten ließen sich Chancen, Risiken und Trends im Markt früher und präziser erkennen. Dadurch sehe ein Betrieb zum Beispiel, ob sein Umsatzplus durch eigenes Handeln oder von äußeren Rahmenbedingungen verursacht werde. Damit besitze „Hase & Igel“ ein Alleinstellungsmerkmal. Es gebe in ganz Europa kein weiteres Unternehmen, das Daten in diesem Umfang zusammenführe und analysiere. „Durch unsere künstliche Intelligenz ist es uns möglich, in großen Datenmengen Zusammenhänge zu erkennen“, sagt der Firmeninhaber.

Bereits für den internationalen Wettbewerb nominiert

Erstmals werfen der Neerstedter und seine Kollegen in diesem Jahr seinen Hut in den Ring um die internationalen Stevie-Award-Trophäen. Als deutscher Sieger ist „Hase & Igel“ bereits als Kandidat nominiert. Im vergangenen Jahr hatten sich die Mitarbeiter noch nicht dem internationalen Wettbewerb gestellt, nun wollen sie es wissen. Die Konkurrenz ist allerdings deutlich größer. „International sind mehrere Tausend Bewerber im Rennen, bei den deutschen Awards waren es nur mehrere Hundert“, erklärt Schoenmakers.

Ob sein Unternehmen dort dennoch ebenfalls erfolgreich ist, wird er im Herbst bei der Verleihung der internationalen Auszeichnungen in Rom erfahren. Leer geht sein Team dort keinesfalls aus. Die deutschen Stevie Awards werden in Rom ebenfalls übergeben. Vielleicht aber ohne Schoenmakers. Genau dann könnte nämlich sein fünftes Kind das Licht der Welt erblicken.