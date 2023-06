Der Neerstedter Henning Steffens leitet die Revierförsterei Harpstedt

Von: Leif Rullhusen

Henning Steffens kontrolliert eine Neuanpflanzung im Hölscher Holz. Der Förster sorgt sich unter anderem aufgrund der Trockenheit um die jungen Bäume in seinem Revier. © Leif Rullhusen

Er liebt den Wald seit seiner Kindheit. Nun hat Henning Steffens aus Neerstedt die Leitung der Harpstedter Revierförsterei übernommen.

Neerstedt/Harpstedt – Schon als Junge durchstreifte Henning Steffens die Wälder rund um sein Elternhaus, die Försterei Stühe in Klattenhof. Sein Vater Johannes war dort über viele Jahre der Revierförster. Jetzt übt Steffens-Junior die gleiche Tätigkeit aus, quasi direkt in der Nachbarschaft. Anfang dieses Monats übernahm der 41-jährige Neerstedter die Revierförsterei Harpstedt von Eberhardt Guba, der sich in den Ruhestand verabschiedete.

Beruf in die Wiege gelegt

Schon früh stand für Steffens der Weg in die Forstwirtschaft fest. „Eigentlich wurde mir der Beruf ja schon ein wenig in die Wiege gelegt“, erzählt der Familienvater. Ins eigene Revier führte ihn allerdings erst ein Umweg. Nach seinem forstlichen und betriebswirtschaftlichem Studium arbeitete Steffens zunächst zehn Jahre im Holzhandel, bevor er vor vier Jahren die Leitung der Försterei Upjever im Landkreis Friesland übernahm. „Mehr fehlte die Arbeit draußen im Wald“, begründet der Neerstedter seinen Entschluss. Überaus schön sei es, nun ein Revier vor der eigenen Haustür zu betreuen. „Der besondere Reiz am Försterberuf ist für mich, den Wald als Lieferant für einen der umweltfreundlichsten Rohstoffe zu nutzen und gleichzeitig viele Naturschutzprojekte und Erholungsmöglichkeiten in ihm umzusetzen“, erklärt er. „Diese Aspekte in Einklang zu bringen, ist eine sehr spannende Aufgabe für die Zukunft.“

Trockene Sommer sind große Herausforderung

Die Rahmenbedingungen dafür werden nicht einfacher. Vor allem die trockenen Sommer der vergangenen Jahre stellen den Revierförster vor große Herausforderungen. „Auch jetzt hat es schon wieder viel zu wenig geregnet. Gerade die neu angepflanzten Bäume leiden unheimlich“, erklärt Steffens. Aufgrund ihrer noch kleinen Wurzel würden sie nicht ausreichend mit Wasser versorgt. Des Weiteren könne sich der Borkenkäfer bei diesen Temperaturen sehr gut entwickeln und gerade die Fichten könnten sich schlecht gegen ihn wehren, weil sie aufgrund der Trockenheit zu wenig Harz produzieren. In den nächsten Jahren will der Revierförster die großen Fichtenbestände weiter zu Mischwäldern umbauen. Den Weg seines Vorgängers, Vielfalt in den Forst zu bringen, will Steffens also fortsetzen. „Mein Ziel ist ein Wald mit vielen verschiedenen Baumarten“, plant er. Dabei wird er, wie Guba, auf neue Sorten setzen. Roteichen, Esskastanien und Baumhasel seien mögliche Alternativen, die mit Trockenheit gut zurechtkämen. Aber auch heimische Arten wie die Buche könnten sich langfristig an veränderte Klimabedingungen anpassen.

Für den Februar kommenden Jahres hat der neue Revierförster die Wiederbelebung der Harpstedter Holzheiztage geplant. Seit Ausbruch der Coronapandemie ruhte die Veranstaltung.

Büro ist in Neerstedt

Ob der Beruf in seiner Familie in dritter Generation fortgeführt wird, ist noch offen. „Bei meinen Kindern spielt die Feuerwehr im Moment die Hauptrolle“, sagt Steffens. „Die sind aber auch erst drei beziehungsweise sechs Jahre alt“, fügt er mit einem Lächeln hinzu. Sie wachsen zwar nicht wie ihr Vater in einem Forsthaus auf, können ihm bei seiner Arbeit aber oft über die Schulter schauen. Das Büro der Harpstedter Revierförsterei ist jetzt nämlich im Haus der Familie Steffens in Neerstedt beheimatet. Telefonisch ist der Förster unter 04432/9884903 zu erreichen. Seine Sprechzeit ist donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Das Revier Harpstedt

Das Harpstedter Revier ist eines von sieben im Forstamt Ahlhorn. Es umfasst eine Fläche von rund 2 400 Hektar. Die Waldgebiete reichen von Harpstedt über Wildeshausen und den südlichen sowie östlichen Rand der Gemeinde Dötlingen bis nach Großenkneten. Der größere Teil der Gemeinde Dötlingen liegt im Bereich des Forstamtes Neuenburg.