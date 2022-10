Thore Güldner beginnt seine Arbeit als Abgeordneter in Hannover

Von: Leif Rullhusen

Ein Aschenstedter in Hannover: Thore Güldner vor dem Landtag. © SPD

Am Sonntag war Thore Güldner in den niedersächsischen Landtag gewählt worden. Zwei Tage später hatte der Politiker seinen ersten Arbeitstag in Hannover. Ein großer Moment für den 26-Jährigen.

Aschenstedt / Hannover – Nach seinem ersten Arbeitstag in Hannover gönnte sich Thore Güldner eine kurze Pause auf den Stufen des niedersächsischen Landtages. „Ich habe den Moment einfach nur genossen und meine Eltern angerufen“, erzählt der Aschenstedter, der als Direktkandidat in das Landesparlament einzieht. „In den zurückliegenden Wochen habe ich immer nur bis zum Wahlabend gedacht und nicht weiter. Auf der Treppe habe ich erst einmal durchgeatmet.“

Erste Fraktionssitzung in Hannover

Güldner hatte sich am Sonntag in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit 33,05 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Oldenburg-Land gegen Nadja Lampe (CDU/29,82 Prozent) durchgesetzt. Am Dienstag standen die ersten beiden Termine als zukünftiger Landtagsabgeordneter in Hannover im Terminplan des 26-Jährigen. Los ging es mit einer Sitzung der SPD-Bezirksgruppe Weser-Ems, direkt im Anschluss folgte die Fraktionssitzung der Sozialdemokraten. „Schon der Gang durch die weitläufige Portikushalle des Landtages auf dem Weg zu den Sitzungen war überwältigend“, berichtet Güldner. „Ich habe in dem Moment realisiert, dass ich nun ein Teil der niedersächsischen Landespolitik bin. Die Personen in der Sitzung kannte ich natürlich schon vorher. Aber jetzt bin ich plötzlich ein Kollege von ihnen“, so der Aschenstedter. Das bedeute selbstverständlich auch, dass er eine große Verantwortung trage.

Auf dem Gruppenfoto direkt neben Stephan Weil

Als eine der ersten Amtshandlungen war Güldner an der Konstituierung der Fraktion beteiligt. Die 57 SPD-Parlamentarier wählten zunächst Wiard Siebels aus Aurich zum kommissarischen Vorsitzenden. Anschließend stellten sie sich zum obligatorischen Gruppenfoto auf. Güldner zeigte hier schon einmal Nähe zur Parteispitze. Nahezu Schulter an Schulter mit Landesvater Stephan Weil positionierte er sich für das Bild. Am heutigen Donnerstag beginnen die Sondierungsgespräche mit den Grünen. „In ganz kleiner Verhandlungsrunde“, erklärt der Aschenstedter. Dazu zähle er nicht. Dennoch seien sämtliche Abgeordnete der Sozialdemokraten durch die Bezirksgruppen- und Fraktionssitzungen in die Koalitionsverhandlungen eingebunden.

Büro und Mitarbeiter fehlen noch

Gegenwärtig hat der junge Politiker einige organisatorische Dinge zu erledigen. „Ich habe noch kein Büro und keine Mitarbeiter. Außerdem muss ich meinen bisherigen Beruf als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag in Berlin abwickeln“, erzählt der Aschenstedter. Danach will er ein oder zwei Fachkräfte für sein Büro in der Landeshauptstadt suchen. Auch das fehlt ihm noch. Die Räume seines Vorgängers Axel Brammer wird Güldner wohl nicht beziehen. „Es wäre schön, wenn das so einfach wäre“, sagt er lachend. „Axel hat sein Büro längst geräumt. Außerdem organisiert die Landtagsverwaltung die Zuteilung der Zimmer.“

Von Aschenstedt in die Landeshauptstadt pendeln

Gute drei Wochen hat der junge Politiker noch für seine Vorbereitungen Zeit. Die konstituierende Sitzung des neuen Landtages ist für den 8. November geplant. Dann ist Güldner ganz offiziell Abgeordneter des niedersächsischen Parlaments.

In die Landeshauptstadt umziehen wird er übrigens nicht. „Ich bleibe in Aschenstedt wohnen und werde pendeln“, sagt er. „Ich kann von Hude bis zum Hauptbahnhof in Hannover mit dem Zug fahren. Von dort laufe ich noch sechs bis sieben Minuten in den Landtag.“ Ihm sei die Nähe zu den Menschen im Landkreis Oldenburg wichtig, begründet Güldner diese Entscheidung.

Auf Tuchfühlung mit dem Landesvater: Thore Güldner (2. Reihe v. oben, 4. v.rechts) steht auf dem Gruppenfoto der SPD-Landtagsabgeordneten für die kommende Legislaturperiode direkt neben Ministerpräsident Stefan Weil. © SPD