Der 17-jährige Neerstedter Toni Foitl trat vor einem Jahr dem katholischen Glauben bei

Teilen

Seit Mai vergangenen Jahres ist Toni Foitl in der Wildeshauser St.-Peter-Kirche als Ministrant aktiv. © Leif Rullhusen

Ein ungewöhnlicher Schritt: Im Alter von 16 Jahren trat Toni Foitl in die katholische Kirche ein. Bereits wenige Monate später war er als Ministrant aktiv.

Neerstedt/Wildeshausen – Toni Foitl ist 17 Jahre alt und wohnt in Neerstedt. In den vergangenen zwei Wochen hat er in der Redaktion der Wildeshauser Zeitung ein Schulpraktikum absolviert. In diesem Artikel schreibt er über die Gründe, warum er im Alter von 16 Jahren in die katholische Kirche eingetreten ist – nach Einschätzung der Redaktion ist das ein ungewöhnlicher Schritt für einen jungen Menschen.

Hier der Bericht:

Bereits vor rund zehn Jahren wollte ich getauft werden. Meine Eltern und ich haben das Thema in den Hintergrund gerückt, bis ich 2018 von ihnen gefragt wurde, ob ich nicht zum Konfirmanden-Kurs gehen möchte. Da ich von Natur aus etwas schüchtern bin, lehnte ich damals ab. Eine Zeit lang interessierte ich mich dann nicht mehr so sehr dafür, bis wir im Sommer 2021 in Österreich waren und ich mir wieder Gedanken über die Taufe machte. Die Art, wie der Glaube dort praktiziert wird, hat mich dazu bewegt, Genaueres zum Katholizismus zu recherchieren. Was mich sofort überzeugt hat, waren die Liturgie, die Traditionen wie die Feste und die Eucharistie, die heilige Kommunion, die jeder Gläubige in vielen Gottesdiensten erhält.

Dadurch war ich entschlossen, trotz der Zweifel wegen den Missbrauchsfällen oder des Zölibats für Priester in die römisch-katholische Kirche einzutreten. So ging ich Mitte Oktober 2021 zum Kirchenbüro der Pfarrei St. Peter Wildeshausen und erklärte, dass ich gerne Katholik werden wolle. Anschließend nahm Pfarrer Ludger Brock Kontakt zu mir auf und wir besprachen den Ablauf der Vorbereitung auf die Taufe. Wir trafen uns daraufhin zwei Monate lang jeden Montag für eine Stunde im Pfarrhaus. Am 6. Februar vergangenen Jahres bin ich schließlich getauft sowie gefirmt worden und habe die Erstkommunion empfangen.

Meine Mitmenschen reagierten damals sehr unterschiedlich auf meine Entscheidung. Zum Beispiel waren meine Eltern sowie der Rest der Familie anfangs eher kritisch, warum ich katholisch werden wollte, weil sie alle evangelisch getauft sind. Mittlerweile akzeptieren sie meinen Beschluss. Solange ich zufrieden damit sei, sei alles in Ordnung, meinen sie. Es gab aber auch enge Bekannte, die mich auf meinem Weg bestärkten.

Drei Monate nach meiner Taufe ist bei mir das Interesse erwacht, in der Kirche zu ministrieren, das heißt, beim Gottesdienst mitzuhelfen. Da ich neue Menschen kennenlernen möchte und gläubig bin, beschloss ich, zur Kirchengemeinde zu gehen und mein Interesse dafür zu äußern. Nach einer Messe im Mai vergangenen Jahres redete ich mit dem Zuständigen für die Ministranten, Matthias Daniel, darüber. Bereits in der Woche darauf durfte ich das erste Mal „reinschnuppern“. Ich hatte viel Spaß und interessierte mich für die Dienste sowie für die Menschen.

Bis heute ministriere ich in der katholischen Kirche, weil ich den Schritt nicht bereue, den Glauben weiterhin praktizieren möchte und netten Menschen begegne. Für die Zukunft könnte ich mir durchaus eine Tätigkeit als Küster vorstellen.

Im Alter von 16 Jahren trat Toni Foitl in die katholische Kirche ein. © Leif Rullhusen