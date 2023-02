Denkmalschutzstiftung fördert Sanierung des Tabkenhofes in Dötlingen mit 50 000 Euro

Von: Leif Rullhusen

Kollektive Freude über das Geld der Deutschen Denkmalstiftung (v.l.): Verwalter Fabian Ebelt, Bautechniker Christian Kleemann, DSD-Kuratorin Dörte Lossin, Architektin Annegret Goldkamp, Bürgermeisterin Antje Oltmanns, Bauordnungsamtsleiter Peter Nieslony, Denkmalpfleger Stefan Effenberger sowie Architekt Stephan Damke. © Leif Rullhusen

Geldregen für ein leckes Reetdach: Die Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) fördert die dringend notwendige Dachsanierung des Dötlinger Tabkenhofes mit 50.000 Euro.

Dötlingen – Die Reeteindeckung des Tabkenhofes in Dötlingen ist in einigen Bereichen bis zu 70 Jahre alt und dringend sanierungsbedürftig. „Wir müssen das Dach unbedingt neu decken. An einigen Stellen regnet es bereits durch“, berichtete der Verwalter des größten niederdeutschen Hallenhauses in der Region, Fabian Ebelt, am Donnerstag im Rahmen eines Ortstermins. Der Anlass des Zusammentreffens von Kreis- und Gemeindeverwaltung, Architekten und Denkmalschutz war erfreulich. Dörte Lossin, Ortskuratorin der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD), brachte aus Oldenburg nämlich einen Förderbescheid über 50 000 Euro mit. „Möglich wurde die Unterstützung dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücksspirale“, erklärte sie.

Südliche Hälfte soll komplett neu gedeckt werden

Die südliche Hälfte der rund 1600 Quadratmeter großen Dachfläche des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes soll komplett neu gedeckt werden. Die andere Hälfte war schon vor etwa 25 Jahren neu gemacht worden. Die Vermutung der Kuratorin, mit der Förderung sei die erste Hälfte der Kosten bezahlt, korrigierte Ebelt allerdings deutlich nach unten. „Sie wird etwa für ein Fünftel reichen“, sagte er. „Die Kosten sind aus dem Ruder gelaufen“, erläuterte der Verwalter. Durch Preissteigerungen hätten sie sich seit Planungsbeginn vor rund zwei Jahren verdoppelt. „Wir kalkulieren inzwischen 250 000 Euro für die Maßnahme ein – mit Tendenz nach oben.“ Bereits im Mai 2021 sicherte der Bund eine Unterstützung über rund 90 000 Euro für die Dachsanierung aus dem Denkmalschutzprogramm zu.

Ausschließlich zertifiziertes Reet

Geplant ist das Großprojekt für Frühjahr oder Sommer 2024. Je nach Wetterlage plant Ebelt acht bis zwölf Wochen für die Arbeiten ein. Der Finanzierungsplan soll bis Ende März stehen. Anschließend könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden. „Sobald öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden, ist eine Ausschreibung zwingend vorgeschrieben“, erklärte Kreisdenkmalpfleger Stefan Effenberger diesen bürokratischen Aufwand. Auch dürfe aus diesem Grund ausschließlich zertifiziertes Reet verwendet werden. Das werde auf möglichen Bakterienbefall überprüft. Diese würden das Material ansonsten sehr schnell zersetzen. Ob das in der Region wachsende Weserreet den Weg auf das Dach des Tabkenhofes findet, ist ungewiss. „Die Frage ist, ob wir davon genug bekommen können“, so Verwalter Ebelt. Die größten Lieferanten des Naturproduktes seien inzwischen die Türkei, Ungarn und China.

Nach dem Zweiten Weltkrieg neu aufgebaut

Der Hof wurde bereits im Jahr 1431 das erste Mal urkundlich erwähnt. Das 1858 errichtete Haupthaus brannte nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg ab und wurde von 1947 bis 1952 wiederaufgebaut. Aus dieser Zeit stammt noch ein Teil des Reets, das nun ersetzt werden soll.