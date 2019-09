Deckenplatten sollen Sportlern einheizen

In der Brettorfer Sporthalle sollen Deckenstrahlplatten installiert werden. Foto: Schneider

Brettorf – Auf eine adäquate und gleichzeitig günstigere Lösung hatte der Gemeinderat gehofft, als er die Verwaltung im Frühjahr darum gebeten hatte, Alternativen zu den geplanten rund 50 000 Euro teuren Deckenstrahlplatten in der Brettorfer Sporthalle aufzuzeigen. Doch diese scheint es nicht zu geben. „Aus unserer Sicht sind Deckenstrahlplatten die beste Lösung“, sagte Detlef Dettmer vom beauftragten Ingenieurbüro Wempe während der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend.

Die Halle am Bareler Weg wird derzeit über in die Jahre gekommene, laute und unwirtschaftliche Lufterhitzer sowie Konvektoren im Zuschauerbereich beheizt. Eine Regulierung ist nicht möglich. Mit Deckenstrahlplatten, wie sie übrigens auch in sämtlichen anderen Sportstätten der Gemeinde Dötlingen zu finden sind, könnte hingegen eine gezielte Erwärmung erfolgen. Zudem verspricht der Hersteller eine Energieeinsparung von 20 Prozent, berichtete Wempe.

Eine Fußbodenheizung, deren Einbau riesige Kosten verursachen würde, sowie Heizkörper an den Wänden, die dann noch einen Schutz, zum Beispiel vor Bällen, benötigten, seien keine wirklichen Alternativen.

Wempe befürchtete allerdings, dass die Kommune mit den momentan im Etat enthaltenen 50 000 Euro nicht hinkommen werde. Das Gremium sprach sich dennoch einstimmig für die Deckenstrahlplatten aus und empfahl, den im Frühjahr verhängten Sperrmerk über die Summe aufzuheben. ts