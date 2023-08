„Swedish Nights“ zum Saisonfinale

Von: Leif Rullhusen

Rhade – Jede Menge Jazz, Lesungen, Kabarett und zum Abschluss ein zweitägiges Open-Air-Event. Das Programm im Veranstaltungshaus „Kultur Hinterm Feld“ für die kommende Saison steht.

Krönenden Abschluss wird – wie in diesem Jahr – das Jazz-Open-Air-Konzert in Rhade bilden. Nach der erfolgreichen Premiere steht der Termin für eine Neuauflage bereits fest. „Swedish Nights“ heißt das Spektakel, zu dem Organisator Karl-Heinz Büsing für den 12. und 13. Juli kommenden Jahres einlädt. Der Ticketverkauf soll in etwa einem Monat starten. Für alle anderen Vorstellungen sind Tickets im Internet unter www.kultur-hinterm-feld.de zu bekommen. Mit einer Ausnahme: Die Lesung mit dem charismatischen Politiker Gregor Gysi ist restlos ausverkauft. Für alle anderen Auftritte nehme der Vorverkauf jetzt langsam Fahrt auf, berichtet der Veranstalter.

Jazz-Musikerin Lisa Bassenge eröffnet die Saison

Das Programm startet bereits in wenigen Wochen. Die Jazz-Musikerin Lisa Bassenge eröffnet die Saison in dem Kulturhaus am Samstag, 30. September. Begleitet wird sie von Andreas Lang am Bass und Jacob Karlson am Klavier. Jazz-Liebhaber kommen auch bei den folgenden Konzerten voll auf ihre Kosten: Am Mittwoch, 4. Oktober, ist der renommierte norwegische Jazzpianist Jan Gunnar Hoff zu Gast in Rhade. An den beiden darauffolgenden Wochenenden tritt zunächst das Joel Lyssarides Trio aus Schweden auf sowie anschließend das deutsche Duo Susanne Menzel und Klaus Ignatzek.

Obwohl das Veranstaltungshaus in Rhade erst in seine zweite komplette Saison startet, hat es sich schon einen ausgezeichneten Ruf als Adresse für gute Jazz-Musik erworben. „Wir bieten aber sehr viel mehr“, betont Büsing. „Bei dem Auftritt von Miu werden auch Pop-Freunde voll auf ihre Kosten kommen“, verspricht er. Die Hamburger Sängerin tritt am Freitag, 20. Oktober, im „Kultur Hinterm Feld“ auf. Richtig voll wird es auf der Bühne des Veranstaltungsraumes am 24. November. Die Nordwest Bigband hat sich mit 17 Musikern und der Solo-Künstlerin Romy Camerun angekündigt.

Konzerte, Lesungen und Kabarett

Neben den zahlreichen Konzerten ergänzen unter anderem Lesungen von Dora Heldt, Thorsten Schröder und Claudia Kemfert das Programm. Das aktuelle Buch der Delmenhorster Energieökonomin Kemfert „Schockwellen – Letzte Chance für sichere Energien und Frieden“ schaffte es in diesem Jahr auf die Spiegel-Bestsellerliste. Mit seinem neuen Soloprogramm „Greiner für Alle“ wird Jonas Greiner im nächsten Frühjahr das Publikum in Rhade unterhalten. „Er überzeugt mit seiner unverwechselbaren Art, spitze, ironische Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten mit hochkarätigem und erfrischendem Humor zu kombinieren“, wirbt Büsing.

Außerdem empfiehlt er Musikfreunden ohne Jazz-Affinität den Besuch eines Konzertes dieser Stilrichtung in seinem Konzerthaus. „Wir haben viele skandinavische Musiker zu Gast, die einen sehr melodiösen Jazz spielen“, erklärt der Veranstalter.

Namhafte skandinavische Künstler engagiert

Das gilt auch für das Open-Air-Konzert im nächsten Sommer. Für die „Swedish Nights“ hat Büsing mit Viktoria Tolstoy, Ida Sand und Magnus Lindgren bereits einige namhafte skandinavische Künstler engagiert. „Sie werden von hochkarätigen Musikern begleitet. Es werden Bands auftreten, die so noch nie zusammengespielt haben“, verspricht Büsing. Viel will er an dem Premierenkonzept nicht verändern. Lediglich eine After-Show-Party am Samstagabend soll das Programm ergänzen. Auch ein paar Besucher mehr dürften es nach Büsings Vorstellung werden. „Wir werden aus dem Konzertwochenende aber keine Massenveranstaltung machen. Der Charakter soll erhalten bleiben“, verdeutlicht Büsing.

Das vollständige Programm mit Ticketpreisen, Terminen und Anfangszeiten ist ebenfalls auf der Internetseite des Veranstaltungshauses zu finden. Reservierungen sind zudem telefonisch unter 04432/9117433 möglich.

