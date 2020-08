„Da gibt es keinerlei Toleranz“

Neerstedt – Die Sportvereine in der Bundesrepublik verzeichnen nach Angaben der Deutschen Sportjugend rund 7,6 Millionen Mitgliedschaften von Kindern und Jugendlichen. Sport – vor allem in Gemeinschaft – fördert die körperliche Gesundheit sowie das soziale Wohlbefinden. Für Gewalt – ob nun physisch, psychisch oder sexuell – darf da kein Platz sein. Der Schutz vor Gewalt im Sport hat deshalb beim TV Neerstedt einen hohen Stellenwert. Der Verein unterstützt nicht nur die gleichnamige Kampagne des Landessportbundes und der Sportjugend Niedersachsen, sondern hat auch selbst ein Leitbild, wie er Kinder und Jugendliche im Verein „schützen und fördern möchte, starke und verantwortungsvolle Menschen zu sein“. Die Wildeshauser Zeitung hat mit dem Vorsitzenden Tim Martin Gersner über diesen Leitfaden, das Thema „Gewalt im Sport“ und den Anfang des Jahres gegründeten Jugendausschuss, dessen Mitglieder als Beisitzer im Vorstand agieren, gesprochen.

Herr Gersner, seit wann gibt es das Leitbild des Vereins und was sind die Schwerpunkte?

Mein Vorvorgänger Jens Schachtschneider (Vorsitzender von 2008 bis 2014) hat seinerzeit einen Leitfaden für Trainer entwickelt, der eine gewisse Verhaltensweise von Vorbildern im Verein einfordert. Trainer sind sehr wichtige Personen im Leben von Jugendlichen. Denn bei allem Stress, dem sie heutzutage ausgesetzt sind – und häufig reden sie nicht mit ihren Eltern darüber –, nimmt der Verein eine wichtige Rolle in der Charakterbildung der Jugendlichen und Kindern ein. Dazu braucht es Vertrauenspersonen, die nicht nur den sportlichen Part, sondern auch den zwischenmenschlichen Part fordern und fördern. Als Verein sehen wir die wichtigste Aufgabe darin, das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen. Zuletzt ist der Leitfaden von unserer FSJlerin Alina Windhorst aktualisiert worden.

Welche Rolle spielt der neu gegründete Jugendausschuss?

Im Gesamtkonzept des Vereins nimmt er eine Rolle ein, die es vorher so im TV Neerstedt nicht gegeben hat. Es war mir wichtig, Jugendliche zu haben, die anders denken und die am „Puls“ der Jugend sind – die eine Sprache sprechen, die ein „älterer“ Vorstand vielleicht gar nicht mehr versteht. Als Vorstand ist es unser Job, sich den Problemen, Wünschen und Herausforderungen der Jugendlichen zu stellen und den Verein zu einem Ort zu machen, in dem man sich wohlfühlen kann und wo man sich den Jugendlichen annimmt.

Gab es in der Vergangenheit beim TV Neerstedt Fälle von Gewalt, und wie geht der Verein mit ihnen um?

Konkrete Fälle von Gewalt gab es im Verein keine. Aber wir beziehen bereits vorher klar Stellung. Wenn es welche geben sollte, würden wir in den Dialog mit den Beteiligten gehen – eben nach unseren eigenen Werten wie Respekt und Toleranz. Oftmals werden Täter- und Opferrolle sehr klar vergeben, aber die Seite des Täters wird häufig unterschätzt. Ich würde bei einem Fall von Gewalt gemeinsam mit meinem Vorstandsteam versuchen herauszufinden, warum sich jemand zum „Täter“ macht und Alternativen aufzeigen, wie man sich auch ohne Gewalt oder Mobbing in eine Gemeinschaft integriert. Bei sexueller Gewalt jedoch gibt es keinerlei Toleranz.

Sie sprachen gerade das Thema „Mobbing“ an. Wie sieht es damit im Verein aus?

Eben, weil Sportler Respekt und Toleranz sehr früh im Verein lernen, gibt es weniger Probleme in den Hallen. Viel mehr Sorgen bereiten mir in diesem Zusammenhang zu motivierte Zuschauer und auch Eltern, die es mit dem Gewinnen sehr ernst nehmen – und dies oftmals bei jungen Schiedsrichtern kanalisieren und in ihnen einen Schuldigen für die „Niederlage“ oder den verpassten Torerfolg suchen, um ihre Kinder vor Misserfolg zu „schützen“. Gerade junge Schiedsrichter sollten jedoch gelobt werden für die Verantwortung, die sie übernehmen. Sie lernen fürs Leben, denn sie müssen in Sekundenschnelle eine Entscheidung in einer großen Gruppe treffen – und da ist die Kritik von der Tribüne ein zusätzlicher Stressfaktor. Das ist ebenfalls eine Form von mentaler Gewalt beziehungsweise Mobbing für angehende Erwachsene. Auch hier müssen wir die Jugendlichen schützen und ihnen zur Seite stehen – vor allem aber an die Zuschauer appellieren, sich fair und reflektiert zu verhalten, auch wenn es um das eigene Kind geht.

Das Projekt „Schutz vor Gewalt im Sport“ des Landessportbundes läuft bald aus. Gibt es im Verein Pläne für weiterführende Aktionen oder Seminare?

Es sind auf jeden Fall interne Kampagnen in der Überlegung, die vor allem jungen Übungsleitern und Schiedsrichtern helfen sollen, sich als Vorbild zu verhalten und präventiv Gewalt und Mobbing zu verhindern. Konkrete Veranstaltungen haben wir dazu bisher nicht angeboten, sondern setzen eher auf den Dialog mit den Übungsleitern. Denn sie müssen die Voraussetzungen erfüllen, um eine Mannschaft auch menschlich führen zu können. Da sich eben relativ wenige Fälle von Gewalt im Verein abspielen, sondern eher auf dem Schulhof, war es bisher nicht nötig, eine tiefere Ausbildung anzubieten. Aber aktuelle Studien zeigen, dass jedes zweite Kind in der Schule mit Mobbing in Kontakt kommt, daher nehmen wir unsere Rolle als Sportverein sehr ernst. Unsere Mitglieder und Übungsleiter achten auf diese Themen und reagieren, wenn sich solche Situationen abzeichnen.

Von Tanja Schneider