Coronavirus lässt Hochzeitsträume platzen

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Es sollte der schönste Tag im Leben werden. Doch nun platzt für manche die Traumhochzeit. An eine rauschende Feier ist aufgrund des coronabedingten Veranstaltungsverbotes vorerst nicht zu denken. Aber auch die Trauung an sich ist gefährdet. Bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dötlingen beispielsweise liegt derzeit alles auf Eis – von Arbeitsgruppentreffen über Gottesdienste bis hin zu Hochzeiten. „Einem Paar haben wir bereits absagen müssen“, bedauert Pastorin Susanne Schymanitz.

Die aktuellen Beschränkungen in Niedersachsen gelten zunächst bis zum 18. April. Da sich momentan aber schlecht einschätzen lasse, ob sie verlängert werden, empfiehlt Schymanitz zumindest auch allen Paaren, die im Mai heiraten wollen, über Alternativen nachzudenken.

Neben Hochzeiten sind Taufen und Konfirmationen betroffen. „Sie sollten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden“, heißt es in den Handlungsempfehlungen, die die oldenburgische Kirche am Sonntag an ihre 116 Kirchengemeinden versandt hat. Die drei Konfirmationen am 25. und 26. April sowie 3. Mai in der Dötlinger St.-Firminus-Kirche werden dementsprechend verschoben. Betroffen sind insgesamt 30 Jugendliche. „Die Briefe an die Eltern gehen heute raus“, sagte Pastorin Schymanitz am Dienstag. „Sobald wir planen können, geben wir neue Termine bekannt.“

Einschränkungen gibt es außerdem bei Bestattungen. „Trauerfeiern finden nicht mehr in der Kapelle, sondern nur noch draußen am Grab und im engsten Familienkreis statt“, berichtet Schymanitz. Dabei seien alle Beteiligten aufgefordert, ausreichend Sicherheitsabstand zu halten, um das Risiko für eine Infektion mit Covid-19 zu minimieren.

Zur persönlichen Einkehr oder zum Gebet ist die Dötlinger Kirche momentan noch geöffnet. „Aber das kann sich stündlich ändern“, meint die Pastorin. In der Handlungsempfehlung der oldenburgischen Kirche heißt es: „Solange es keine Schließung von öffentlichen Gebäuden durch das Land Niedersachsen gibt, können die Kirchen geöffnet bleiben. Sie können zum persönlichen Gebet dienen, sollten aber keinesfalls mit einem Gesprächsangebot verbunden sein.“ Mit einer Schließung von Kirchen sei zu rechnen, sobald das Land Niedersachsen sich zu weiteren Schritten entschließt.