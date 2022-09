Christdemokraten „frisieren“ Plakate als Protest gegen Huntesprinter-Pläne des Landkreises Oldenburg

Von: Leif Rullhusen

Die Christdemokraten vor dem „frisierten“ Plakat (v.l.): Dietz Wiechers, Anke Spille , Markus Knoop, Ditte Höfel, Beate Wilke, Ralf Spille, Sascha Henning und Jörg Lüschen mit Döglingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns. © Rullhusen, Leif

Aus Protest gegen die Pläne, Dötlingen vom Streckennetz des Huntesprinters abzuhängen, hat die Dötlinger CDU Werbeplakate der Busverbindung „frisiert“.

Neerstedt/Dötlingen – „Wir sind sehr verärgert, dass es überhaupt solche Pläne gibt“, findet Anke Spille deutliche Worte. Die Empörung der CDU-Ratsfrau und stellvertretenden Bürgermeisterin Dötlingens richtet sich gegen die Idee, Dötlingen aus dem Streckennetz des Huntesprinters zu streichen (wir berichteten). Der Grund dafür sind Straßenbauarbeiten entlang der Route, die den Fahrplan der Buslinie 270 zeitlich unter Druck setzen.

CDU fordert alternative Lösung zu Zeitproblem

Aus diesem Anlass hatten die Dötlinger Christdemokraten am Montagabend vor einem Werbeplakat für die stündliche Bus-Direktverbindung zwischen Wildeshausen und Oldenburg am Neerstedter Ortseingang zu einem Pressetermin eingeladen. Sie fordern eine alternative Lösung für das Zeitproblem, die nicht zulasten des Künstlerdorfes geht. Über das vergangene Wochenende hatten die Mitglieder des CDU-Ortsverbands deshalb die insgesamt drei im Landkreis verteilten Plakate ein wenig „frisiert“. „Sie wurden von uns mit dem Schriftzug ,Dötlingen‘ ergänzt, um unseren Protest zum Ausdruck zu bringen“, erklärt Spille. Auf den Originalplakaten tauche der Name schon gar nicht mehr auf. Eine von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Shuttle-Anbindung sei keine Alternative. Zum einen sei sie aufgrund fehlender Busfahrer kaum realisierbar und zum anderen für die Fahrgäste zu zeitaufwendig.

Angst vor Dauerlösung

Die Christdemokraten befürchten zudem, dass die aufgrund einer Straßenbaumaßnahme geplante Routenänderung auch nach deren Beendigung nicht zurückgenommen werde. „Wenn Dötlingen erst einmal abgeschnitten ist, dann wird es auch so bleiben“, ist sich die Ratsfrau und stellvertretende CDU-Ortsverbandsvorsitzende Ditte Höfel sicher.

Bisher nur eine Fotomontage: Ab dem kommenden Frühjahr könnte sie Realität werden. © Rullhusen, Leif

Dötlingens Bürgermeisterin schließt sich dem Protest der Christdemokraten an. „Die Gemeinde ist mit diesen Änderungsvorschlägen nicht einverstanden“, betont Antje Oltmanns. Noch habe sie aber die Hoffnung, etwas bewegen zu können. Eine weitere Buslinie, die Dötlingen in Neerstedt an den Huntesprinter anbindet, ist auch für die Verwaltungschefin keine akzeptable Alternative. „Die Fahrgäste wären ewig unterwegs und warten dann womöglich im Regen vor dem Rathaus auf den Anschlussbus“, so Oltmanns.

Streichung der Dötlinger Schleife spart Zeit

Bislang verläuft die Route des Huntesprinters von Aschenstedt über Dötlingen nach Neerstedt. Sieben Haltestellen liegen in diesem Streckenbereich. Damit könnte aufgrund einer ab März in Hatten-Munderloh geplanten Brückensanierung Schluss sein. Deren Umfahrung kostet Zeit, die die Streichung der Schleife über Dötlingen wieder einsparen könnte.

Deshalb tüfteln der Landkreis Oldenburg, der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen und die Verkehrsbetriebe Oldenburger Land derzeit an einer Alternativroute herum. Einen konkreten Vorschlag will die Verwaltung dem Kreisausschuss für Struktur- und Klimaschutz in dessen Sitzung am 15. November zur Beratung vorlegen. Bis dahin werde sie intern verschiedene Optionen beleuchten und anschließend eine Variante dem Gremium vorschlagen, erläuterte Maik Ehlers, Leiter des Kreisschul- und Hochbauamtes unlängst gegenüber unserer Zeitung. Keinesfalls werde der Landkreis über den Kopf der betroffenen Gemeinden – insbesondere Dötlingen – hinweg entscheiden. Ehlers warnte aber auch vor zu großen Erwartungen aus dem Neerstedter Rathaus. Aufgrund der „überschaubaren Fahrgastzahlen“ sei ein Umstieg für Dötlinger in Neerstedt hinnehmbar. Die dafür von der Kreisverwaltung vorgeschlagene Alternativroute könnte dann auch das neue Gewerbegebiet Hockensberg mit einbinden – sofern dafür Busfahrer gefunden werden.

Huntesprinter ging vor mehr als 20 Jahren an den Start

Vor mehr als 20 Jahren ging der Huntesprinter an den Start. Das Ziel damals: Er sollte trotz seines Schnellbuscharakters weiterhin die Erschließung des Landkreises Oldenburg gewährleisten, indem er unter anderem die Neubaugebiete in Dötlingen einbinde, erklärte der Regionalleiter der Weser-Ems-Busgesellschaft, Christoph Marquard, anlässlich der Einführung im Juni 2001.