Campingplatz Aschenbeck: Bewegung im Streit um illegale Gebäude

Von: Leif Rullhusen

Wenn der Betreiber die vom Landkreis geforderten Nachbesserungen nicht umsetzt, könnte die Schranke des Campingplatzes Aschenbeck dauerhaft geschlossen bleiben. © Leif Rullhusen

Beim Streit um illegal auf dem Campingplatz Aschenbeck errichtete Gebäude hat der Betreiber inzwischen einen Bauantrag eingereicht. Der Landkreis hat aber noch Nachbesserungsbedarf und nur noch begrenzte Geduld.

Dötlingen – In die Auseinandersetzung um illegal errichtete Gebäude auf dem Campingplatz Aschenbeck in Dötlingen kommt Bewegung. Seit Jahren beschäftigt das Thema Politik, Behörden und den Betreiber. Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes hatte die Kommune den Weg für eine nachträgliche Genehmigung der Bauwerke geebnet. Allerdings wartete sie zunächst vergeblich auf entsprechende Aktivitäten des Campingplatzbetreibers Gerd Aschenbeck.

Nutzungsuntersagung droht

Nun tut sich etwas: Nachdem ein erster Bauantrag vom Landkreis als „nicht prüffähig“ zurückgewiesen wurde, hat Aschenbeck jetzt offensichtlich nachgelegt. „Ein neuer Antrag wurde eingereicht“, bestätigt Landkreissprecher Oliver Galeotti auf Nachfrage unserer Zeitung. „Dieser ist zwar prüffähig, aber es sind weitere Nachbesserungen erforderlich“, so Galeotti. Augenscheinlich sind das keine Kleinigkeiten. Sollte Aschenbeck diesen Forderungen des Kreisbauamtes nämlich nicht nachkommen, könnte eine Nutzungsuntersagung für den Campingplatz folgen, mahnt der Kreissprecher. Mit anderen Worten: Der Platz müsste geschlossen werden. „Für die Umsetzung der Nachforderungen gibt es Termine, die eingehalten werden müssen.“ Worum es im Einzelnen geht, verrät Galeotti nicht. Auch Aschenbeck hält sich bedeckt. „Es sind nur Kleinigkeiten. Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt er lediglich auf Nachfrage.

Über Jahrzehnte widerrechtlich gebaut

Begonnen hatte der Konflikt um illegal errichtete Bauwerke auf dem Campingplatz vor fünf Jahren auf Druck des Landkreises. Über Jahrzehnte waren auf dem Areal widerrechtlich feste Gebäude entstanden. Mit einem Bauleitverfahren wollte die Gemeinde den Besitzern eine Möglichkeit bieten, diese durch einen Bauantrag im Nachhinein zu legalisieren.

Weniger als ein Jahr später tauchte überraschend eine weitere, 5 400 Quadratmeter große Fläche am Rande des Platzes zwischen Aschenstedt und Dötlingen mit ebenfalls festen Häusern auf. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Dötlingen wies hier ein landwirtschaftliches Areal aus. Also schob die Gemeinde daraufhin ein weiteres Verfahren an, das mit der Aufstellung des entsprechenden Bebauungsplanes Nummer 21a „Campingplatz Aschenbeck“ im vergangenen März abgeschlossen wurde.

Landkreis übt verstärkt Druck aus

Erneut in den Fokus der Öffentlichkeit rückten die illegalen Bauten durch eine Anfrage der Grünen-Ratsfrau Gabriele Roggenthien. Sie erkundigte sich im Ausschuss für Infrastruktur und Entwicklung Anfang Februar zum Sachstand. Bauamtsleiter Uwe Kläner berichtete dem Gremium daraufhin, dass der Landkreis inzwischen verstärkt Druck auf den Campingplatzbetreiber ausübe, weil weder bezüglich des Rückbaus noch eines Bauantrages etwas passiert sei.

Beendet wäre das Thema der illegalen Gebäude mit einer Baugenehmigung für den Campingplatz noch immer nicht. Anschließend muss jeder Parzellenbesitzer für sein Bauwerk einen eigenen Antrag einreichen. Das wäre dann allerdings nicht mehr das Problem von Aschenbeck.