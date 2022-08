Café-Verbot für Kinder: Auf Meinungssuche im Tier- und Freizeitpark Ostrittrum

Von: Leif Rullhusen

Teilen

„Der Wirt bestraft die verkehrten Personen“: Pia Grand (hinten) mit ihren Töchtern Mina (2.v.l.) und Greetje (r.) sowie deren Freundinnen Mika (l.) und Ella (2.v.r). © Rullhusen, Leif

Ostrittrum – Ein Gastronom verbietet Kindern unter zehn Jahren den Zutritt zu seinem Café im ostfriesischen Esens. Er begründet das mit ignoranten Eltern, die ihren Nachwuchs nicht beaufsichtigen und im Gastraum herumtoben lassen. Das erregt die Gemüter.

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) zeigt Verständnis, betont aber, dass eine solche Maßnahme nur das letzte Mittel sein dürfe. Der Kinderschutzbund sieht den Ausschluss von Kindern als problematisch an.

Unsere Zeitung hat Besucher des Tier- und Freizeitparks in Ostrittrum nach ihrer Meinung zu diesem Thema gefragt. Obwohl die Gäste ausnahmslos mit Kindern unterwegs sind, scheiden sich die Geister. Die meisten sehen ein Kinderverbot allerdings sehr kritisch.

In südlichen Ländern ist so etwas unvorstellbar

„Ich bin sprachlos. Das ist unverständlich und furchtbar“, bezieht Ann-Kathrin Dohmen aus Wildeshausen deutlich Stellung. Die Mutter von drei kleinen Kindern würde um ein solches Restaurant auf jeden Fall einen großen Bogen machen. Dohmen vermutet, dass der Gastronom aus Esens viele Kunden verlieren wird. „Wer soll denn unsere Rente bezahlen? Das sind doch die Kinder“, ärgert sie sich. In südlichen Ländern, wie Italien oder Spanien sei so etwas unvorstellbar. „Dort bekommt man bei einem Restaurantbesuch sogar noch Spielzeug für die Kinder, anstatt hinausgeworfen zu werden.“ Sie selbst achtet darauf, dass ihre Kinder am Tisch sitzen. „Wenn sie mal zu laut werden, gehen wir einfach für einen Moment raus“, erklärt die Wildeshauserin.

Verbot ist „sehr kinderfeindlich“

Karin und Rolf Steinecke aus Ganderkesee finden das Verbot „sehr kinderfeindlich“. Sie besuchen den Tier- und Freizeitpark mit ihrem Enkel Michel. Obwohl der Zehnjährige das Café in Esens betreten dürfte, würden seine Großeltern es nicht besuchen. „Kinder sind unsere Zukunft – auch die des Wirtes“, betont Rolf Steinecke. Sie haben im Ausland ebenfalls andere Erfahrungen gemacht. „Wir sind häufig in Frankreich unterwegs. Der Unterschied im Umgang mit Kindern zu hier ist kolossal“, ergänzt seine Frau. Der Nachwuchs sei dort immer dabei. Dass Eltern auf ihre Kinder aufpassen und diese nicht in einem Restaurant herumtoben, halten sie für selbstverständlich. Angelina Thiers aus Hude fühlt sich von dieser Maßnahmen „vor den Kopf gestoßen“. Anstatt Kindern den Zutritt zu verbieten, sollte der Wirt lieber die Eltern zurechtweisen, meint die Mutter einer kleinen Tochter. Sie würde solch einen Gastronomiebetrieb nach Möglichkeit meiden, auch ohne Kind.

Eltern sind verantwortlich

Ähnlich sieht das Pia Grand aus Jever. Sie besucht den Tier- und Freizeitpark mit ihren Töchtern Mina und Greetje sowie deren Freundinnen Mika und Ella. „Der Wirt bestraft die verkehrten Personen. Die Kinder können nichts dafür“, sagt Grand. Die Eltern müssten zurechtgewiesen werden. Sie seien schließlich für die Erziehung verantwortlich. Außerdem sei das Verbot zu allgemein. Genauso gut könne man Frauen oder Männern den Zutritt verweigern. Dass Kinder einfache Verhaltensregeln ignorieren und Eltern das nicht interessiert, habe sie allerdings schon häufiger festgestellt. „Auch heute, hier im Park auf den Spielplätzen“, zeigt sie ein gewisses Verständnis für die Entscheidung des Gastronomen.

Man muss immer beide Seiten einer Geschichte betrachten

Johanna Petersen aus Ganderkesee kann das Verbot ein wenig nachvollziehen. Einerseits seien Kinder ein Teil der Gesellschaft und sollten entsprechend in ihr Platz haben, andererseits müsse man akzeptieren, dass Gäste sich von tobendem Nachwuchs gestört fühlen, sagt die Lehrerin, die im Park mit ihrer Enkelin Edda unterwegs ist. Der Ganderkeseer Frank Schneider sagt, man müsse immer beide Seiten einer Geschichte betrachten. „Als Familienvater ist das Verbot für mich ein No-Go“, erklärt er. Andererseits werde der Wirt seine Gründe für diese Entscheidung haben. „Schließlich bedeutet sie für ihn Umsatzeinbußen“, meint Schneider, der selbst Unternehmer ist.

Sieht beide Seiten: Johanna Petersen mit ihrer Enkelin Edda. © Rullhusen, Leif

Klare Kante gegen ein Verbot: Karin und Rolf Steinecke mit ihrem Enkel Michel. © Rullhusen, Leif