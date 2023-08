„Huntesprinter“ hält zunächst weiter in Dötlingen

Von: Leif Rullhusen

Der „Huntesprinter“ am Wildeshauser Bahnhof: Der Schriftzug mit den Orten an der Seite des Busses kann noch ein paar Monate unverändert stehen bleiben. © Leif Rullhusen

Die Streichung Dötlingens vom Fahrplan des „Huntesprinters“ verschiebt sich. Mindestens bis in den November wird der Bus weiter in dem Künstlerdorf halten.

Dötlingen – Die Streichung Dötlingens vom Fahrplan des „Huntesprinters“ hatte im vergangenen Sommer für einigen Wirbel in dem Künstlerdorf gesorgt. Die Christdemokraten demonstrierten mit Plakaten gegen die Routenänderung der Buslinie 270 zwischen Wildeshausen und Oldenburg. Und Bürgermeisterin Antje Oltmanns erklärte, sie werde ein Abhängen Dötlingens vom öffentlichen Nahverkehr nicht akzeptieren.

Haltestellen noch im neuen VBN-Fahrplan berücksichtigt

Spätestens in diesem Sommer sollte die dennoch vom Kreisausschuss im November beschlossene neue Streckenführung umgesetzt werden. Nach wie vor stoppt der „Huntesprinter“ allerdings an den sieben auf der Streichliste stehenden Haltestellen zwi-schen Aschenstedt und Neerstedt. Sogar im aktuellen, seit zwei Wochen und bis zum 9. Dezember dieses Jahres gültigen Fahrplan des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) sind sie noch zu finden.

Baumaßnahme in Hatten-Munderloh verschiebt sich

Vom Tisch ist das Thema deshalb nicht – nur verschoben. Der Grund: Der Start der für die Streichung Dötlingens vom Fahrplan verantwortlichen Baumaßnahme in Hatten-Munderloh verschiebt sich um mehrere Monate. „Jetzt ist ihr Beginn für Mitte bis Ende November vorgesehen. Und selbst dieser Termin ist noch nicht in trockenene Tüchern“, berichtet Maik Ehlers, Leiter des Kreisschul- und Hochbauamtes, auf Anfrage unserer Zeitung. Bis dahin werde der „Huntesprinter“ weiter die Schleife über das Künstlerdorf fahren.

Vorbereitungen für Ersatzlinie laufen

„Sobald Dötlingen vom Fahrplan des Huntesprinters gestrichen wird, erfolgt gleichzeitig ein Ersatz. Die entsprechenden Vorbereitungen laufen“, versichert Ehlers. Wie diese Alternative konkret aussehen wird, stehe noch nicht fest. Gewährleistet sei aber eine Umstiegsmöglichkeit in den „Huntesprinter“. „Denkbar ist eine Linie von Brettorf über Neerstedt und Dötlingen nach Wildeshausen, die auch den neuen Gewerbepark in Hockensberg anbindet. Die zeitlichen Abläufe geben das her“, erläutert der Amtsleiter. Die Frage sei eher, ob überhaupt Bedarf bestehe. Schließlich hätten sich in dem Gewerbepark bislang nur wenige Firmen angesiedelt.

Brückensanierung dauert eineinhalb Jahre

Die in Hatten-Munderloh vorgesehene, eineinhalb Jahre dauernde Sanierung der Brücke an der Autobahnanschlussstelle zwingt den Bus zu einer Umleitung. Diesen Zeitverlust soll er durch die Streichung der Dötlingen-Schleife kompensieren. Schon jetzt würden das hohe Verkehrsaufkommen in Oldenburg und Straßenbauarbeiten entlang der Route immer wieder zu Verspätungen führen, begründete der Landkreis im vergangenen Jahr die Entscheidung, Dötlingen vom Fahrplan zu nehmen.

Nach dem Ende der Baumaßnahme zurück auf die alte Strecke

Nachdem die Baumaßnahme in Hatten-Munderloh beendet ist, soll der „Huntesprinter“ wieder auf seine alte Strecke zurückkehren, versicherte Landrat Christian Pundt im November in der Sitzung des zuständigen Struktur- und Klimaschutzausschusses. Kritiker in der Gemeinde Dötlingen befürchten allerdings, dass genau dieses nicht passieren wird.

„Huntesprinter“ sollte Erschließung des Landkreises gewährleisten

Vor mehr als 20 Jahren ging der „Huntesprinter“ an den Start. Das Ziel damals: Er sollte trotz seines Schnellbus-charakters weiterhin die Erschließung des Landkreises Oldenburg gewährleisten, indem er unter anderem die Neubaugebiete in Dötlingen einbindet, erklärte der Regionalleiter der Weser-Ems-Busgesellschaft, Christoph Marquard, anlässlich der Einführung im Juni 2001.