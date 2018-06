Bundeswehr bezieht Quartier in Neerstedt

Neerstedt - Von Tanja Schneider. „Was machen Sie hier?“ Diese Frage müssen Hauptmann Paul Dahlke und seine Kameraden von der vierten sowie fünften Kompanie des Logistik-Bataillons 161 Delmenhorst in diesen Tagen häufiger beantworten. Denn im Rahmen einer Übung haben die Soldaten an mehreren Standorten in Neerstedt Quartier bezogen. Nachdem die Bundeswehr den Fokus über Jahre eher auf Auslandseinsätze gelegt hatte, rückt die Landesverteidigung wieder stärker in den Vordergrund. „In diesem Zuge trainieren wir auch das ortsunabhängige Arbeiten“, so Dahlke.

Für die vierte Kompanie, die für Instandsetzungen zuständig ist, bedeutet dies – vereinfacht beschrieben: „Schrauben“ in fremder Umgebung statt in der eigenen Werkstatt. Als „Zentrale“ dient eine Halle der Zimmerei Grotelüschen. Das Bauhofgelände hat sich in eine Meldestelle verwandelt, bei der defekte Ausrüstung gesammelt wird. Und in weiteren Hallen und Unterständen bei der Firma Tonne sowie in den Gewerbegebieten „Neerstedt-Süd“ und „Auf dem Brink“ richteten die Soldaten Werkstätten ein, in denen sie Fahrzeuge, Waffen, Nachtsichtgeräte und mehr reparieren.

„Nach dem sogenannten Kfz-Marsch von Delmenhorst aus stand der Montag erst einmal im Zeichen des Beziehens und Tarnens“, berichtet Dahlke, Kompaniechef in Vertretung und Leiter der technischen Einsatzführung. Auch wenn viele Fahrzeuge und die Ausrüstung wie Werkzeug schnell hinter Hallentoren und ähnlichem verschwunden waren, sei der Bevölkerung die Anwesenheit der Bundeswehr nicht lange verborgen geblieben. „Viele Einwohner sind neugierig und haben uns schon angesprochen“, erzählt Dahlke. „Ohnehin wurden wir hier in Neerstedt richtig klasse aufgenommen.“

Der Einsatzraum war vorgegeben. „Wir hatten dann im Vorfeld eine Ortserkundung, bei der wir geschaut haben, welche Höfe und Betriebe als Standorte infrage kommen“, verrät der Hauptmann. Die Verantwortlichen wurden schnell fündig. Während sich die „Instandsetzer“ hauptsächlich im Neerstedter Ortskern einquartierten, hat die fünfte Kompanie, die für den Transport von Versorgungsgütern jeglicher Art zuständig ist, ihr „Lager“ beim Betrieb Börries in Neerstedt-Wehe aufgeschlagen. Von dort aus rücken sie unter anderem zu Fahrten für die vierte Kompanie aus, beispielsweise wenn Ersatzteile benötigt werden. Denn die Mannschaft um Dahlke muss nicht nur neue Windschutzscheiben einsetzen oder Reifen montieren. „Zunächst gilt es festzustellen, was genau defekt ist, was für die Reparatur benötigt wird und die Ersatzteile zu ordern“, erläutert er. Um die Aufträge digital zu verwalten, hat die Kompanie Laptops und Co. mitgebracht. „Und da wir ortsunabhängig arbeiten wollen, haben wir auch Notstromaggregate, Server und Satellitenschüsseln für die Internetverbindung dabei“, sagt Dahlke. Gearbeitet wird stets von 7 bis 20 Uhr. Wer in der Nacht keine Wache hat, versucht, auf Isomatten Schlaf zu finden.

Nach drei vollen Tagen haben die „Instandsetzer“ am Donnerstagmittag langsam mit dem Abbau begonnen. „Der zieht sich etwas. Wir müssen schließlich darauf achten, dass auch der kleinste Schraubendreher wieder mit zurückkommt“, so Dahlke. Für den Abend war eine Grillfeier als Danke für alle, die Raum zur Verfügung gestellt haben, geplant.