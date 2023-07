Bulli-Freunde pflegen den Austausch in Aschenstedt

+ © WZ Gemütlich und gesellig: Beim Bulli-Treffen reisten Gäste aus dem Nordwesten an. © WZ

80 Fahrzeuge waren beim Bullitreffen in Aschenstedt dabei. Die Liebhaber der alten Technik tauschten Geschichten über ihre Fahrzeuge aus.

Aschenstedt – Schon vier Tage vor dem eigentlichen Bullitreffen auf dem Gelände der ehemaligen Werkstatt von Torsten Denker an der Wildeshauser Straße in Aschenstedt, kam der erste Teilnehmer an. „Hier ist die Welt noch in Ordnung und die Leute nett“, so der Besucher aus dem niederländischen Almelo, den alle nur „Henk, den Holländer“ nennen. Organisiert wird das Treffen von Denker zusammen mit einigen Gleichgesinnten, die alle das gleiche Ziel hatten, sich beim Sommertreffen auszutauschen.

„80 Fahrzeuge konnten wir hier auf dem Gelände mit Wald und Wiese bestens unterbringen“, erklärte dazu Tom Hakes aus Duisburg. Er gehört zu der lockeren Fangemeinde, die über Facebook Kontakt hält, aber auch auf vielen Veranstaltungen meist während der Sommermonate zusammenkommt. Damit ist auch klar, dass es keinen Verein oder Club gibt. Alles läuft nach Absprache und ohne Verpflichtung, bestätigte Denker. Zum Kreis der Organisatoren gehören neben Denker und Hakes unter anderem auch Ralf Kastner aus Aschenstedt, Mirco Meyer aus Brettorf und Stefan Behrens aus dem Kreis Herford.

Auch Käfer sind vertreten

Beim Rundgang wird schnell klar, dass es nicht nur VW-Bullis sind, die zu der Veranstaltung „Wildeshauser Sommerbullis 2023“ meist aus dem Nordwesten angereist sind. „Das hier ist ein Treffen von Liebhabern aller Bullis, Käfer, Luftis sowie deren Freunde“, lächelte Denker. „Man muss kein Bulli-Freund sein, um hier teilnehmen zu können.“ Wie zum Beweis wies er auf ein ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug. „Wir sind offen für alle Liebhaber alter Technik.“ Dazu zählen auch Michael Schröder und die Wildeshauser Käfer-Kumpels. Gerade noch selbst Ausrichter eines Käfertreffens in Huntlosen (wir berichteten), schaute Schröder nun auch in Aschenstedt vorbei.

Das älteste Fahrzeug dieses Treffens war ein T 1, Baujahr 1962, 30 PS. Sabrina Fiedler und Andre Feige waren damit aus Barnstorf angereist. 2018 hatte das Ehepaar den Bulli in gutem Zustand in Xanten gekauft.

Ein Stück weiter stand eine orangefarbene Doppelkabinen-Pritsche. Daneben ein Wohnwagen. Die Besitzer hatten keine lange Anreise und waren ebenfalls aus Barnstorf nach Aschenstedt gekommen. Die Pritsche ist Baujahr 1982 und dient als Zugmaschine für den Wohnwagen: „Zuhause haben wir noch einen T5 Bus stehen. Für die Wochenenden sind wir aber meist mit diesem Gespann unterwegs“, meinten die Eheleute aus dem Landkreis Diepholz.

+ Viele Varianten waren beim Treffen in Aschenstedt zu sehen. © wz

In der ausgeräumten ehemaligen Werkstatthalle konnten Geschichten rund um die Fahrzeuge bei Benzingesprächen vertieft werden. Neben Musik und Getränken stand hier das Knüpfen und Pflegen von Kontakten im Vordergrund. In der Szene kennt man sich, denn die Treffen im Umkreis werden meist von allen angefahren. Am Sonntag machten sich die Freude der ehemaligen VW-Arbeitstransporter wieder langsam auf den Heimweg. Übrigens: Der erste VW Bulli wurde 1949 vorgestellt, im März 1950 rollen die ersten zehn vom Band. Weitere Varianten folgten. Rund 13 Millionen Bullis wurden bis heute gefertigt.