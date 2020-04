Bürgermeister Spille kandidiert nicht wieder

Aufgrund seines Alters will Ralf Spille nicht erneut kandidieren: In den verbleibenden anderthalb Jahren haben für ihn die Stabilisierung des Haushalts sowie die Realisierung des Gewerbegebiets in Hockensberg Priorität.

Seit November 2014 ist Ralf Spille der Chef im Neerstedter Rathaus. Als hauptamtlicher Bürgermeister trat er damals in die Fußstapfen von Heino Pauka. Nun muss für ihn selbst ein Nachfolger gefunden werden. Denn Spille wird bei der Kommunalwahl 2021 nicht erneut als Bürgermeister für die Gemeinde Dötlingen kandidieren.

VON TANJA SCHNEIDER

Haidhäuser – Mit der Entscheidung selbst hat sich Ralf Spille nicht unbedingt schwergetan, eher mit dem Entschluss, sie mitten in der Coronakrise zu verkünden. „Doch die Politik wollte eine Antwort“, sagt er. Es geht um die Frage, ob der Haidhäuser bei der Kommunalwahl 2021 noch einmal als Bürgermeisterkandidat für die Gemeinde Dötlingen antritt. „Nein“, erklärt er kurz und knapp – und nennt als Hauptgrund sein Alter.

Spille ist vor Kurzem 64 Jahre alt geworden und möchte in den Ruhestand gehen. Zwar liege die Altersgrenze für die Wählbarkeit bei 67 Jahren, sodass ein Bürgermeister auch bis zur Vollendung des 73. Lebensjahres im Amt bleiben kann. Für Spille kommt das aber nicht infrage. Er habe sich etwa 40 Jahre lang für die Kommune engagiert, nun wolle er anderen diese Aufgabe überlassen. Der Haidhäuser kann auf einen langen politischen Weg zurückblicken. Schon im Alter von 25 Jahren war er 1981 zum ersten Mal in den Dötlinger Gemeinderat gewählt worden. Bis 2001 saß er in dem Gremium. Nach einer zehnjährigen Pause ließ sich der Banker erneut aufstellen und wurde wieder in den Rat gewählt, zusätzlich in den Kreistag. Viele Jahre war er zudem Vorsitzender des TV Brettorf – bis zu seiner Wahl als Bürgermeister.

Seine Amtszeit läuft noch bis November 2021. „Theoretisch könnte ich aber schon im April aufhören, weil ich dann bereits 65 Jahre sein werde“, so Spille. Kurzzeitig habe er darüber nachgedacht, früher zu gehen, um seinem Nachfolger eine längere Einarbeitungszeit vor den alljährlichen Haushaltsberatungen zu ermöglichen. Diese beginnen im November. Das werde keine einfache Aufgabe für den oder die Neue(n), ist sich der zweifache Familienvater sicher. „Zumal auch der Gemeinderat 2021 gewählt wird und dann mit einigen neuen Mitgliedern in die Beratungen einsteigt.“

Dass die Amtszeit eines Bürgermeisters nach der Gesetzesänderung in 2014 nur noch – wie beim Gemeinderat – fünf Jahre beträgt, hält Spille für unglücklich. Ebenso ist er kein Freund der Eingleisigkeit. Das Konzept – Gemeindedirektor plus ehrenamtlicher Bürgermeister – habe ihm besser gefallen. Denn als „Nichtverwaltungsmensch“ sei es schon eine Herausforderung, in der Verwaltung Fuß zu fassen, weiß er aus Erfahrung. Im Neerstedter Rathaus hat er im Laufe der vergangenen Jahre einiges umorganisiert – teilweise notgedrungen aufgrund personeller Wechsel. Aufgaben wurden anders verteilt, die Anzahl der Auszubildenden aufgestockt.

Als großer Macher oder Reißer sehe sich Spille nicht – und habe es auch nie getan. „Ich habe mich eher als Übergangsbürgermeister gesehen. Mir war es wichtig, das Vorhandene zu erhalten“, sagt der Verwaltungschef. Dennoch laufen derzeit Großprojekte wie die Erweiterung des Rathauses, der Bau des Hauses der Generationen in Neerstedt und die Realisierung des interkommunalen Gewerbegebietes in Hockensberg. Letzteres gehöre übrigens zu den wenigen Themen, bei denen im Gemeinderat kein Konsens herrsche. „Für mich ist die Entwicklung dieses Gebietes nach wie vor wichtig, um die Einnahmen der Kommune zu verbessern und die Selbstständigkeit zu sichern“, so der Bürgermeister.

Haushaltssperre wegen Coronakrise

Die finanzielle Situation der Gemeinde bereite ihm Bauchschmerzen – und die Corona-Pandemie sorge für eine weitere Verschlechterung. „Wir rechnen mit einem Drittel weniger Gewerbesteuereinnahmen“, teilt Spille mit. Auch in anderen Bereichen sei mit sinkenden Einnahmen zu planen. „Den Haushalt haben wir deshalb schon Mitte März zugemacht“, erklärt er. Bei jeder Auszahlung werde zehnmal nachgedacht, ob sie wirklich notwendig ist. Die offizielle Haushaltssperre folgte nun. „Ich habe am vergangenen Donnerstag den Verwaltungsausschuss darüber informiert“, so Spille.

Am selben Abend gab er den Kommunalpolitikern auch seine Entscheidung zur Kandidatur bekannt. „Die Politik hat jetzt Druck und muss sich auf die Suche begeben“, meint er. Seine Mitarbeiter im Rathaus hat Spille am Freitag in Kenntnis gesetzt und sei auf eine bedauernde Resonanz gestoßen. „Viele haben es aber wohl schon geahnt.“