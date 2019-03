Hockensberg: 13 Buchen müssen gefällt werden

Ausbau der K237 beschlossen

+ © Terrasi Nicht alle Buchen werden erhalten: Für die neue Kreisstraße 237 (südlich der Iserloyer Straße) müssen 13 Bäume gefällt werden. © Terrasi

Hockensberg – Der Kreisausschuss des Landkreises Oldenburg ist am Montag in nichtöffentlicher Sitzung mehrheitlich der Beschlussempfehlung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses von vergangenen Dienstag gefolgt. Demzufolge werden die restliche Erneuerung der Kreisstraße 237 (Iserloyer Straße) und der Lückenschluss des Radweges von Hockensberg zur Bundesstraße 213 in der Variante 6 a ausgeführt. Diese war im Fachausschuss von SPD, Grünen, Linken und UWG gegen die Stimmen von CDU, FDP und AfD bevorzugt worden und führt zu Mehrkosten in Höhe von 400 000 Euro.