Brettspiel-Treff in Dötlingen lockt an die Tische

Von: Tanja Schneider

Teilen

Dötlingen ist im Spielefieber: Auf Initiative von Christiane Knepel hat sich eine Brettspiel-Gruppe gegründet, die sich künftig alle acht Wochen im Café Behr trifft. © Knepel

Die Initiatorin Christiane Knepel ist von der großen Resonanz überrascht. Die nächste Runde startet am 26. Mai.

Dötlingen – In Zeiten von Playstation, Xbox und Switch sind Brettspiele zwar etwas retro, aber spätestens seit dem Corona-Lockdown wieder im Trend. Dass das Spielen in Gesellschaft beliebter ist als gedacht, merkte auch Christiane Knepel, nachdem sie in den sozialen Medien einen Aufruf zur Gründung einer Brettspiel-Gruppe in Dötlingen gestartet hatte. „Ich dachte, dass sich vielleicht sechs Leute melden“, erinnert sich die 56-Jährige. Doch zum ersten Treffen Ende März im Café Behr am Dorfring kamen 23 Spielbegeisterte. Am Freitag, 26. Mai, gibt es ab 19 Uhr die zweite Runde.

Knepel spielt, wie sie sagt, „furchtbar gerne – am liebsten Taktik- und Strategiespiele“. Doch bislang fehlten Gleichgesinnte. Umso mehr freut sich die Dötlingerin über die große Resonanz. Neben Einwohnern aus der Gemeinde seien auch Wildeshauser, Ganderkeseer und Kirchhatter dabei gewesen. „Von Anfang 30 bis Mitte 60 war altersmäßig alles vertreten“, erzählt sie. An sechs Tischen wurde unter anderem „Carcassonne“ und „Cascadia“ gespielt.

Vorschlag für Treffen einmal im Quartal sofort abgelehnt

Einzig und allein Knepels Vorschlag, sich einmal im Quartal zu treffen, kam nicht gut an. „Zu wenig“, war der Tenor, und deshalb ist nun alle acht Wochen ein Brettspiel-Abend im Café Behr geplant. Maximal 32 Interessierte können pro Treffen teilnehmen. Für den 26. Mai haben sich laut Knepel bereits 24 Spieler angemeldet. Wer noch dabei sein möchte, sollte die Dötlingerin also möglichst schnell per E-Mail an info@stadt-land-spiel.com kontaktieren.

Dötlingen ist im Spielefieber: Auf Initiative von Christiane Knepel hat sich eine Brettspiel-Gruppe gegründet, die sich künftig alle acht Wochen im Café Behr trifft. © Knepel

Pro Abend sind vier Stunden eingeplant, in denen vor allem strategisch angehauchte Spiele wie „Linie 1“ oder „Die Siedler von Catan“ auf die Tische kommen. „Jeder ist aufgefordert, ein Spiel mitzubringen“, sagt Knepel. „Tatsächlich hatte auch beim ersten Treffen fast jeder eines unterm Arm.“ Aus den Reihen der Teilnehmer sei zudem der Vorschlag gekommen, eine Spielebörse einzurichten, bei der aussortierte Spiele innerhalb der Gruppe verschenkt werden.

Knepel entwickelt selbst Spiele

Knepel, die 2014 nach Dötlingen zog, spielt übrigens nicht nur gerne, sondern entwickelt auch selbst Spiele. Neben Krimispaziergängen für Dötlingen, Wildeshausen und Dangast hat sie bereits Outdoor-Games für Wilhelmshaven, Oldenburg und kürzlich erst für Cloppenburg entwickelt. Dort begleitete Mitte April sogar ein Kamera-Team von RTL drei Gruppen durch das Spiel.

Mit „Muscat“ hatte Knepel 2001 auch mal ein Brettspiel auf den Markt gebracht. „Ein paar Exemplare habe ich noch auf dem Dachboden“, sagt sie. Gut 20 Jahre später tüftelt die 56-Jährige an neuen Brettspielen. Insgesamt seien es drei Stück, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befänden – von in Arbeit bis hin zu mehrfach getestet. „Die Falken von Friesland“ möchte Knepel Anfang Juni mit zum Autorentreffen nach Göttingen nehmen, in der Hoffnung einen Spieleverlag zu finden.

Dötlingen ist im Spielefieber: Auf Initiative von Christiane Knepel hat sich eine Brettspiel-Gruppe gegründet, die sich künftig alle acht Wochen im Café Behr trifft. © Knepel

Voll in der Testphase befindet sich momentan das Spiel „Die Mauern von Paphos“. „Mein Freund unterstützt mich dabei“, berichtet die Dötlingerin. „Er ist aber auch mein größter Kritiker.“ Funktioniere ein Spiel zu zweit, werde durch Freunde auf vier Spieler erweitert und getestet, „ob zum einen immer noch alle Mechanismen greifen und zum anderen – und das ist wirklich wichtiger – ob alle Spaß dabei haben“, erklärt sie. Naheliegend wäre da doch ein Testlauf in der Brettspiel-Gruppe. Aber Knepel wiegelt ab. „Ich möchte den Treff nicht für meine Zwecke missbrauchen“, meint sie.

Wer sich trotzdem einen Eindruck von ihren Ideen verschaffen möchte, kann auf die Homepage www.stadt-land-spiel.com oder ihren gleichnamigen Instagram-Kanal schauen. Für die Spieleabende gibt es mittlerweile auch die Facebook-Gruppe „Brettspiel-Treff Dötlingen“.