Brettorfer verärgert über Baustart

Brettorf - Heinz-Herbert von Seggern und seine Frau Marion sind enttäuscht. Gegen die Errichtung des Mobilfunkturmes am Kronskamp in Brettorf haben sie nach eigenem Bekunden über ihren Anwalt fristgerecht Widerspruch beim Landkreis Oldenburg eingelegt. Sie befürchten den Wertverlust ihrer Immobilie am Bareler Weg und gesundheitliche Beeinträchtigungen durch schädliche Strahlen. Dennoch haben in der vergangenen Woche die Arbeiten begonnen. „Und das still und heimlich“, sagen sie.

Das Paar übt Kritik am Standort, an mangelnden Informationen, am Umgang mit ihrer Beschwerde sowie an der Baustelle selbst, die – wie Fotos des Brettorfers belegen – in den ersten Tagen nicht mit einem Bauzaun gesichert war. „Jeder hätte in das ausgehobene Loch hineinfallen können“, sagt von Seggern. Erst nachdem er das Bauordnungsamt des Landkreises Oldenburg über die fehlende Absperrung in Kenntnis gesetzt habe, sei etwas passiert.

Der Bauplatz wirkt in der Tat ein bisschen improvisiert. Ein Informationsschild, wie man es auf vielen Baustellen findet, sucht man vergebens. Stattdessen ist die Baugenehmigung des Landkreises mit Klebeband an einem Zaun befestigt. Wer die kleine Schrift erkennen kann, liest: „Bauvorhaben: Errichtung Antennenträger (40m) Stahlgitter + 5m Aufsatzrohr (optional)“. Laut von Seggern wüssten viele Brettorfer gar nicht, was dort am Kronskamp errichtet wird – auch, wenn die Dötlinger Verwaltung schon im Februar in öffentlicher Ausschusssitzung über die Baugenehmigung informiert hatte. „Wir würden uns wünschen, dass mehr Einwohner auf den Bau aufmerksam werden, Einspruch einlegen und eventuell sogar eine Bürgerinitiative gründen“, sagen von Seggerns.

Sie können nicht nachvollziehen, warum für das Projekt der „Deutschen Funkturm GmbH“ (eine Tochter der Telekom) kein Standort weiter nördlich gewählt wurde. „Da würde es niemanden stören“, meinen sie. Von dem Vorhaben sollen neben den Brettorfer Mobilfunkkunden der Telekom auch Bahnreisende profitieren. „Durchgängiger Mobilfunkempfang in den Zügen“ lautet das Ziel. Um detaillierte Informationen zu erhalten, hatten von Seggerns Anfang April einen Antrag auf Nachbarschaftsbeteiligung gestellt. „Draus geworden ist nichts“, so Heinz-Herbert von Seggern. „Und auch das Gutachten zur Strahlung, das wir angefragt haben, haben wir nie gesehen.“ Stattdessen kämen nur „belanglose Schreiben“, erzählt der Brettorfer. Das Paar ist nicht nur enttäuscht vom Landkreis und der ebenfalls angeschriebenen Bundesnetzagentur, sondern auch von der Gemeinde Dötlingen, die „diesen Schandfleck in Brettorf zulässt“.

